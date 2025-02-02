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Posted 2 февраля, 15:47

Published 2 февраля, 15:47

Modified 2 февраля, 15:51

Updated 2 февраля, 15:51

Она как тряпочка: Ростовчанка рассказала о состоянии дочери после отравления в Москве

Она как тряпочка: Ростовчанка рассказала о состоянии дочери после отравления в Москве

2 февраля 2025, 15:47
Фото: 1MI. Она как тряпочка: Ростовчанка рассказала о состоянии дочери после отравления в Москве

Ростовчанка рассказала о состоянии дочери после отравления в Москве

Мама одной из пострадавших из-за массового отравления в московской гостинице девочек рассказала подробности о произошедшем. Об этом сообщил Don Mash, ссылаясь на слова ростовчанки.

Напомним, ЧП с массовым отравлением школьников из Ростова произошло в ночь на 2 февраля в московской гостинице на улице 2-й квартал Капотни. Накануне вечером, 1 февраля, дети приехали на танцевальный конкурс. После приема пищи в гостинице у ребят начались признаки отравления, а ночью медики госпитализировали шестерых из них.

Столичный Следком возбудил уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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Мама пострадавшей девочки сообщила, что накануне перед ЧП ее дочери дали борщ, гречку с грибами и котлету, которая, по словам ростовчанки, «сильно воняла». Как утверждает женщина, в данный момент девочка лежит в больнице с температурой и ждёт результатов анализов для дальнейшего лечения.

«Нам, кроме капельницы от обезвоживания, больше ничего не сделали, потому что ждут результатов, чтобы понимать, что делать. У нее температура, лежит, как тряпочка», — сообщает мама пострадавшей.
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