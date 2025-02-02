Она как тряпочка: Ростовчанка рассказала о состоянии дочери после отравления в Москве

Напомним, ЧП с массовым отравлением школьников из Ростова произошло в ночь на 2 февраля в московской гостинице на улице 2-й квартал Капотни. Накануне вечером, 1 февраля, дети приехали на танцевальный конкурс. После приема пищи в гостинице у ребят начались признаки отравления, а ночью медики госпитализировали шестерых из них.