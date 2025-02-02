Она как тряпочка: Ростовчанка рассказала о состоянии дочери после отравления в Москве

Posted 2 февраля, 15:47
Published 2 февраля, 15:47
Modified 2 февраля, 15:51
Updated 2 февраля, 15:51
Напомним, ЧП с массовым отравлением школьников из Ростова произошло в ночь на 2 февраля в московской гостинице на улице 2-й квартал Капотни. Накануне вечером, 1 февраля, дети приехали на танцевальный конкурс. После приема пищи в гостинице у ребят начались признаки отравления, а ночью медики госпитализировали шестерых из них.
Столичный Следком возбудил уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Мама пострадавшей девочки сообщила, что накануне перед ЧП ее дочери дали борщ, гречку с грибами и котлету, которая, по словам ростовчанки, «сильно воняла». Как утверждает женщина, в данный момент девочка лежит в больнице с температурой и ждёт результатов анализов для дальнейшего лечения.
«Нам, кроме капельницы от обезвоживания, больше ничего не сделали, потому что ждут результатов, чтобы понимать, что делать. У нее температура, лежит, как тряпочка», — сообщает мама пострадавшей.