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Posted 2 февраля, 06:57

Published 2 февраля, 06:57

Modified 2 февраля, 06:59

Updated 2 февраля, 06:59

После массового отравления в Москве детей из Ростова возбудили уголовное дело

После массового отравления детей из Ростова в Москве возбудили уголовное дело

2 февраля 2025, 06:57
Фото: 1MI. После массового отравления в Москве детей из Ростова возбудили уголовное дело
В Москве возбудили уголовное дело по факту массового отравления детей из Ростова. Об этом сообщает столичный Следком.

Дело завели по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи изымают продукты питания и документы, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

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Как сообщала RostovGazeta, больше сотни человек приехали в отель на улице 2-й квартал Капотни в Москве. В их числе были дети и взрослые сопровождающие. Участники танцевального конкурса должны были выступить 2 февраля. Но к утру стало понятно, что несколько человек не смогут выйти на танцпол. Прибывшая бригада скорой помощи отвезла в больницу шестерых ребят с признаками пищевого отравления.

Ранее федеральные СМИ уточняли, что число пострадавших составило девять человек. Вероятно, троим из них госпитализация не понадобилась.

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