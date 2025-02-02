После массового отравления детей из Ростова в Москве возбудили уголовное дело

Posted 2 февраля, 06:57
Published 2 февраля, 06:57
Modified 2 февраля, 06:59
Updated 2 февраля, 06:59
Дело завели по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи изымают продукты питания и документы, чтобы установить все обстоятельства случившегося.
Как сообщала RostovGazeta, больше сотни человек приехали в отель на улице 2-й квартал Капотни в Москве. В их числе были дети и взрослые сопровождающие. Участники танцевального конкурса должны были выступить 2 февраля. Но к утру стало понятно, что несколько человек не смогут выйти на танцпол. Прибывшая бригада скорой помощи отвезла в больницу шестерых ребят с признаками пищевого отравления.
Ранее федеральные СМИ уточняли, что число пострадавших составило девять человек. Вероятно, троим из них госпитализация не понадобилась.