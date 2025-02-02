Ростовский суд признал, что осужденные «амазонки» действовали согласованно

Posted 2 февраля, 09:20
Published 2 февраля, 09:20
Modified 2 февраля, 09:22
Updated 2 февраля, 09:22
Напомним, члены банды орудовали на Дону и Ставрополье. В течение шести лет, с 2007 по 2013 годы, они совершили несколько десятков краж, убийств и нападений. Основателями банды стали Инесса Тавердиева и ее супруг Роман Подкопаев, к которым позже присоединился бывший полицейский Сергей Синельник.
Членов банды осудили в 2017 году, а в 2023-м приговор ужесточили.
Сообщается, что Синельнику назначили пожизненное лишение свободы, Инессе Тарвердиевой — 24 с половиной года, Виктории — 24 года, а Анастасии Синельник — 23 года.
Кроме того, суд установил, что члены банды совершали преступления осознанно.
Об этом свидетельствуют «характер и тяжесть совершенных преступлений, их количество, обстоятельства совершения противоправных деяний, тщательная подготовка к совершению преступлений», — цитирует источник материалы дела.
Кроме того, в суде установили, что преступления носили «совместный и согласованный характер».