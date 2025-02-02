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Posted 2 февраля, 09:20

Published 2 февраля, 09:20

Modified 2 февраля, 09:22

Updated 2 февраля, 09:22

Ростовский суд признал, что осужденные «амазонки» действовали согласованно

Ростовский суд признал, что осужденные «амазонки» действовали согласованно

2 февраля 2025, 09:20
Фото: 1MI. Ростовский суд признал, что осужденные «амазонки» действовали согласованно
Члены банды амазонок, которых осудили за убийства и разбои в Ростовской области, действовали осознанно и согласовано. Об этом сообщили «РИА Новости», ссылаясь на материалы дела.

Напомним, члены банды орудовали на Дону и Ставрополье. В течение шести лет, с 2007 по 2013 годы, они совершили несколько десятков краж, убийств и нападений. Основателями банды стали Инесса Тавердиева и ее супруг Роман Подкопаев, к которым позже присоединился бывший полицейский Сергей Синельник.

Членов банды осудили в 2017 году, а в 2023-м приговор ужесточили.

Сообщается, что Синельнику назначили пожизненное лишение свободы, Инессе Тарвердиевой — 24 с половиной года, Виктории — 24 года, а Анастасии Синельник — 23 года.

Кроме того, суд установил, что члены банды совершали преступления осознанно.

Об этом свидетельствуют «характер и тяжесть совершенных преступлений, их количество, обстоятельства совершения противоправных деяний, тщательная подготовка к совершению преступлений», — цитирует источник материалы дела.

Кроме того, в суде установили, что преступления носили «совместный и согласованный характер».

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