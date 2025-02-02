Ростовский суд признал, что осужденные «амазонки» действовали согласованно

Напомним, члены банды орудовали на Дону и Ставрополье. В течение шести лет, с 2007 по 2013 годы, они совершили несколько десятков краж, убийств и нападений. Основателями банды стали Инесса Тавердиева и ее супруг Роман Подкопаев, к которым позже присоединился бывший полицейский Сергей Синельник.