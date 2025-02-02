Школьники из Ростова-на-Дону массово отравились в московском отеле

По информации Life со ссылкой на telegram-канал SHOT, 111 человек приехали в Москву на танцевальный конкурс. Большинство из них — дети, которые должны были выступать 2 февраля. Однако накануне вечером ребятам заказали доставку еды, после которой девяти конкурсантам стало плохо.