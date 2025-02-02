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Posted 2 февраля, 06:42

Published 2 февраля, 06:42

Modified 2 февраля, 06:44

Updated 2 февраля, 06:44

Юные танцоры из Ростова-на-Дону массово отравились в московском отеле

Школьники из Ростова-на-Дону массово отравились в московском отеле

2 февраля 2025, 06:42
Фото: 1MI. Юные танцоры из Ростова-на-Дону массово отравились в московском отеле
Дети из Ростова отравились в столичном отеле. О происшествии в районе Капотня сообщают федеральные СМИ 2 февраля.

По информации Life со ссылкой на telegram-канал SHOT, 111 человек приехали в Москву на танцевальный конкурс. Большинство из них — дети, которые должны были выступать 2 февраля. Однако накануне вечером ребятам заказали доставку еды, после которой девяти конкурсантам стало плохо.

— Недомогание они почувствовали уже тогда, но скорая прибыла к отелю лишь сегодня утром, — уточняют СМИ.
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В комментариях люди предположили, что еду могли отравить специально. Другие уверены, что виноваты сотрудники кафе, у которых может не быть медицинских книжек или которые редко моют руки.

— Нужно, как в царские времена, пробы на поварах делать, а потом всех остальных угощать уже, — предложили подписчики.

Официальной информации о случившемся пока нет.

Ранее в Азове массово отравились посетители одного из городских бистро. Заведение закрыли на 40 суток из-за административного правонарушения.

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