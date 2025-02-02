Штормовой ветер и метель поднимутся в Ростовской области в начале недели

Во вторник, 4 февраля, мокрый снег пройдет по Ростову и налипнет на проводах и ветках деревьев. Дороги в эти сутки станут скользкими из-за гололеда, а ветер усилится до 15 метров в секунду. Температура понизится до -2 градусов. В некоторых частях региона в эти сутки ожидается метель. Ветер усилится вплоть до 18 метров в секунду, а температура понизится до -2 градусов.