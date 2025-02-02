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Posted 2 февраля, 12:14

Published 2 февраля, 12:14

Modified 2 февраля, 12:16

Updated 2 февраля, 12:16

Штормовой ветер и метель поднимутся в Ростовской области в начале недели

Штормовой ветер и метель поднимутся в Ростовской области в начале недели

2 февраля 2025, 12:14
Фото: 1MI.
В начале недели, 3 и 4 февраля, Ростовскую область накроют метели и сильный ветер до 18 метров в секунду. Об этом дончанам рассказали синоптики.

В понедельник, 3 февраля, в Ростове пройдут дожди, а в начале суток город накроет туман. Ветер стихнет до 3-10 метров в секунду, а температура понизится до -1…+3 градусов. Жителей региона в начале недели ждут снегопад и дожди. Температура при этом будет колебаться от -5 до +7.

Во вторник, 4 февраля, мокрый снег пройдет по Ростову и налипнет на проводах и ветках деревьев. Дороги в эти сутки станут скользкими из-за гололеда, а ветер усилится до 15 метров в секунду. Температура понизится до -2 градусов. В некоторых частях региона в эти сутки ожидается метель. Ветер усилится вплоть до 18 метров в секунду, а температура понизится до -2 градусов.

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Ранее эксперты рассказали, какая погода ждет регион в феврале.

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