Штормовой ветер и метель поднимутся в Ростовской области в начале недели

Posted 2 февраля, 12:14
Published 2 февраля, 12:14
Modified 2 февраля, 12:16
Updated 2 февраля, 12:16
В понедельник, 3 февраля, в Ростове пройдут дожди, а в начале суток город накроет туман. Ветер стихнет до 3-10 метров в секунду, а температура понизится до -1…+3 градусов. Жителей региона в начале недели ждут снегопад и дожди. Температура при этом будет колебаться от -5 до +7.
Во вторник, 4 февраля, мокрый снег пройдет по Ростову и налипнет на проводах и ветках деревьев. Дороги в эти сутки станут скользкими из-за гололеда, а ветер усилится до 15 метров в секунду. Температура понизится до -2 градусов. В некоторых частях региона в эти сутки ожидается метель. Ветер усилится вплоть до 18 метров в секунду, а температура понизится до -2 градусов.