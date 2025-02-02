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Posted 2 февраля, 19:17

Published 2 февраля, 19:17

Modified 2 февраля, 19:17

Updated 2 февраля, 19:17

Сильный снегопад и мороз до -12 накроют Ростовскую область 3 февраля

Сильный снегопад и мороз до -12 обрушатся на Ростовскую область

2 февраля 2025, 19:17
Фото: 1MI. Сильный снегопад и мороз до -12 накроют Ростовскую область 3 февраля
В ближайшие дни в Ростове прогнозируют температурные качели до 14 градусов, сильный снег и скользкие дороги. Об этом ростовчан предупредили в пресс-службе УГОЧС.

Напомним, неблагоприятные погодные условия ждут Ростовскую область в начале недели, 3 февраля. В эти дни регион накроют дожди и метель.

Во вторник, 4 февраля, в отдельных районах ожидаются сильные осадки, а в северной части — сильный снег. Опасность для жителей региона могут создать налипание осадков на проводах и деревьях, а также скользкие из-за гололеда тротуары и дороги. В первой половине дня также возможны метель и ухудшение видимости до 500 метров. Порывы ветра усилятся до 18 метров в секунду, а температура будет колебаться от -6 до +8 градусов.

В середине недели, 5 и 6 февраля, возможны сильные осадки, гололед, изморозь и снежный накат. Температура понизится вплоть до -12 градусов.

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7 февраля осадки прекратятся, а воздух охладится на 3-5 градусов.

Кроме того, в ведомстве предупредили о начале ледообразования на водоемах региона. В связи с этим могут возникнуть аварийные ситуации.

В пресс-службе УГОЧС порекомендовали жителям соблюдать осторожность, по возможности воздержаться от поездок на автомобилях и соблюдать правила дорожного движения.

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