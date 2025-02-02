Сильный снегопад и мороз до -12 обрушатся на Ростовскую область

Posted 2 февраля, 19:17
Published 2 февраля, 19:17
Modified 2 февраля, 19:17
Updated 2 февраля, 19:17
Напомним, неблагоприятные погодные условия ждут Ростовскую область в начале недели, 3 февраля. В эти дни регион накроют дожди и метель.
Во вторник, 4 февраля, в отдельных районах ожидаются сильные осадки, а в северной части — сильный снег. Опасность для жителей региона могут создать налипание осадков на проводах и деревьях, а также скользкие из-за гололеда тротуары и дороги. В первой половине дня также возможны метель и ухудшение видимости до 500 метров. Порывы ветра усилятся до 18 метров в секунду, а температура будет колебаться от -6 до +8 градусов.
В середине недели, 5 и 6 февраля, возможны сильные осадки, гололед, изморозь и снежный накат. Температура понизится вплоть до -12 градусов.
7 февраля осадки прекратятся, а воздух охладится на 3-5 градусов.
Кроме того, в ведомстве предупредили о начале ледообразования на водоемах региона. В связи с этим могут возникнуть аварийные ситуации.
В пресс-службе УГОЧС порекомендовали жителям соблюдать осторожность, по возможности воздержаться от поездок на автомобилях и соблюдать правила дорожного движения.