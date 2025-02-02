Сильный снегопад и мороз до -12 обрушатся на Ростовскую область

Во вторник, 4 февраля, в отдельных районах ожидаются сильные осадки, а в северной части — сильный снег. Опасность для жителей региона могут создать налипание осадков на проводах и деревьях, а также скользкие из-за гололеда тротуары и дороги. В первой половине дня также возможны метель и ухудшение видимости до 500 метров. Порывы ветра усилятся до 18 метров в секунду, а температура будет колебаться от -6 до +8 градусов.