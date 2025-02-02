Сирена завыла в Ростовской области после объявления беспилотной опасности

Posted 2 февраля, 09:37
Published 2 февраля, 09:37
Modified 2 февраля, 09:39
Updated 2 февраля, 09:39
Напомним, сегодня утром, 2 февраля, Юрий Слюсарь объявил о сбитом беспилотнике в Куйбышевском районе Ростовской области.
В 11.57 мск появилась информация о беспилотной опасности в юго-западной части региона. Также Слюсарь сообщил о том, что один БПЛА подавили силы мобильной огневой группы.
Кроме того, в приложении экстренной информации РСЧС дончанам пришли оповещения об авиационной опасности в Каменске, а также в Неклиновском, Азовском и других районах.
На кадрах, которые опубликовал телеграм-канал «Это Ростов», отчетливо слышны звуки сирены. Телеграм-каналы пишут, что она включилась в районе Военведа. Также источник сообщает о том, что СМС-оповещения о беспилотной опасности пришли таганрожцам.