Стали известны подробности массового отравления ростовских школьников в Москве

Posted 2 февраля, 07:11
Published 2 февраля, 07:11
Modified 2 февраля, 07:13
Updated 2 февраля, 07:13
По информации столичного Следкома, бригаду скорой помощи вызвали в гостиничный комплекс на улице 2-й квартал Капотни. Прибывшие медики госпитализировали шесть детей с признаками пищевого отравления.
Некоторые СМИ сообщали о девяти пострадавших. Вероятно, троим из них было достаточно разового оказания помощи.
Школьники приехали из Ростова в столицу России на танцевальный конкурс. Всего в отель заселились больше ста человек, включая сопровождающих лиц. Вечером 1 февраля они заказали доставку еды, после чего некоторые из них почувствовали недомогание.
Танцоры должны были выступить 2 февраля. Очевидно, шестеро теперь точно не смогут принять участие.
Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления. Они выясняют все обстоятельства в рамках статьи об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.