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Posted 2 февраля, 07:11

Published 2 февраля, 07:11

Modified 2 февраля, 07:13

Updated 2 февраля, 07:13

Стали известны подробности массового отравления ростовских школьников в Москве

Стали известны подробности массового отравления ростовских школьников в Москве

2 февраля 2025, 07:11
Фото: 1MI. Стали известны подробности массового отравления ростовских школьников в Москве

Школьники из Ростова массово отравились в Москве накануне танцевального конкурса

Появились подробности ЧП с массовым отравлением школьников из Ростова. Происшествие случилось в гостинице в Москве в ночь на 2 февраля.

По информации столичного Следкома, бригаду скорой помощи вызвали в гостиничный комплекс на улице 2-й квартал Капотни. Прибывшие медики госпитализировали шесть детей с признаками пищевого отравления.

Некоторые СМИ сообщали о девяти пострадавших. Вероятно, троим из них было достаточно разового оказания помощи.

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Школьники приехали из Ростова в столицу России на танцевальный конкурс. Всего в отель заселились больше ста человек, включая сопровождающих лиц. Вечером 1 февраля они заказали доставку еды, после чего некоторые из них почувствовали недомогание.

Танцоры должны были выступить 2 февраля. Очевидно, шестеро теперь точно не смогут принять участие.

Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления. Они выясняют все обстоятельства в рамках статьи об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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