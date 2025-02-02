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Posted 2 февраля, 10:00

Published 2 февраля, 10:00

Modified 2 февраля, 10:02

Updated 2 февраля, 10:02

Стало известно, что ели дети из Ростова перед отравлением

Стало известно, что ели дети из Ростова перед отравлением

2 февраля 2025, 10:00
Фото: rostovgazeta.ru. Стало известно, что ели дети из Ростова перед отравлением

Дети из Ростова могли есть борщ и гречку с грибами перед отравлением

Стало известно, что ели школьники из Ростова в московской гостинице перед тем, как им стало плохо и часть детей госпитализировали. Подробности появились 2 февраля.

Массовое отравление произошло накануне вечером, 1 февраля. Дети с сопровождающими приехали на танцевальный конкурс. По информации telegram-канала Don Mash, на ужин они заказали борщ, гречку с грибами и овощной салат.

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После прогулки по городу нескольким ребятам стало плохо. Как сообщала ранее RostovGazeta, нездоровилось почти десятку человек. Из них шестерых увезли утром на скорой. Вероятно, остальным было достаточно разовой медпомощи.

По факту ЧП в Москве возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи изъяли продукты и документы, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

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