Стало известно, где в Ростовской области можно купить сливочное масло дешевле

До этого RostovGazeta писала, что в 2024 году сливочное масло возглавило рейтинг самых дорожающих продуктов в регионе. Так, в декабре 2023 года его стоимость составляла 740 рублей, а в конце 2024 года она подскочила до 1045 рублей за килограмм.