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Posted 2 февраля, 17:22

Published 2 февраля, 17:22

Modified 2 февраля, 17:22

Updated 2 февраля, 17:22

Стало известно, где в Ростовской области можно купить сливочное масло дешевле

Стало известно, где в Ростовской области можно купить сливочное масло дешевле

2 февраля 2025, 17:22
Фото: rostovgazeta.ru. Стало известно, где в Ростовской области можно купить сливочное масло дешевле

Ростовстат назвал цены на сливочное масло в городах Ростовской области

В Ростовской области продолжают расти цены на сливочное масло. Сведения о том, где в регионе продукт стоит дешевле, появилась на сайте Ростовстата.

По данным на 27 января 2025 года, стоимость сливочного масла в среднем по региону составила 1062,7 рубей за килограмм. Это — на 7,9 рубля больше, чем неделей ранее, 20 января.

До этого RostovGazeta писала, что в 2024 году сливочное масло возглавило рейтинг самых дорожающих продуктов в регионе. Так, в декабре 2023 года его стоимость составляла 740 рублей, а в конце 2024 года она подскочила до 1045 рублей за килограмм.

Согласно данным на 27 января, самая высокая цена за килограмм сливочного масла зафиксирована в Миллерово — 1076 рублей. Немного ниже стоимость продукта — в торговых точках Таганрога и Ростова (1063,3 и 1063,8 рубля).

Масло по наиболее приятной цене можно купить в Волгодонске и Сальске. Это — 1052 и 1057,8 рубля.

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