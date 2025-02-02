Стало известно, где в Ростовской области можно купить сливочное масло дешевле

Posted 2 февраля, 17:22
Published 2 февраля, 17:22
Modified 2 февраля, 17:22
Updated 2 февраля, 17:22
По данным на 27 января 2025 года, стоимость сливочного масла в среднем по региону составила 1062,7 рубей за килограмм. Это — на 7,9 рубля больше, чем неделей ранее, 20 января.
До этого RostovGazeta писала, что в 2024 году сливочное масло возглавило рейтинг самых дорожающих продуктов в регионе. Так, в декабре 2023 года его стоимость составляла 740 рублей, а в конце 2024 года она подскочила до 1045 рублей за килограмм.
Согласно данным на 27 января, самая высокая цена за килограмм сливочного масла зафиксирована в Миллерово — 1076 рублей. Немного ниже стоимость продукта — в торговых точках Таганрога и Ростова (1063,3 и 1063,8 рубля).
Масло по наиболее приятной цене можно купить в Волгодонске и Сальске. Это — 1052 и 1057,8 рубля.