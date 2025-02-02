«Укройтесь в помещениях без окон»: беспилотную опасность объявили в Ростове-на-Дону

Posted 2 февраля, 10:08
Published 2 февраля, 10:08
Modified 2 февраля, 10:10
Updated 2 февраля, 10:10
Напомним, сегодня утром, 2 февраля, над Ростовской областью сбили два беспилотника. Кроме того, в приложении экстренной информации РСЧС жителям региона прислали оповещения об авиационной опасности в Каменске, а также в Неклиновском, Азовском и других районах.
Тем временем в телеграм-каналах появилась информация о звуках сирены, которые услышали жители Военведа.
В приложении экстренной информации РСЧС информация о беспилотной опасности в Ростове появилась в 12.48 мск. Ростовчанам порекомендовали укрыться в безопасных местах.
«Укройтесь в помещениях без окон, не выходите на улицу, сохраняйте спокойствие. В случае чрезвычайных ситуаций звоните 112», — пишет РСЧС.