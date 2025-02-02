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Posted 2 февраля, 10:08

Published 2 февраля, 10:08

Modified 2 февраля, 10:10

Updated 2 февраля, 10:10

«Укройтесь в помещениях без окон»: беспилотную опасность объявили в Ростове-на-Дону

«Укройтесь в помещениях без окон»: беспилотную опасность объявили в Ростове-на-Дону

2 февраля 2025, 10:08
Фото: Минобороны РФ. «Укройтесь в помещениях без окон»: беспилотную опасность объявили в Ростове-на-Дону

РСЧС объявила беспилотную опасность в Ростове-на-Дону 2 февраля

В приложении экстренной информации РСЧС дончанам пришли оповещения о беспилотной опасности в Ростове-на-Дону после полудня 2 февраля.

Напомним, сегодня утром, 2 февраля, над Ростовской областью сбили два беспилотника. Кроме того, в приложении экстренной информации РСЧС жителям региона прислали оповещения об авиационной опасности в Каменске, а также в Неклиновском, Азовском и других районах.

Тем временем в телеграм-каналах появилась информация о звуках сирены, которые услышали жители Военведа.

Фото: rostovgazeta.ru
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В приложении экстренной информации РСЧС информация о беспилотной опасности в Ростове появилась в 12.48 мск. Ростовчанам порекомендовали укрыться в безопасных местах.

«Укройтесь в помещениях без окон, не выходите на улицу, сохраняйте спокойствие. В случае чрезвычайных ситуаций звоните 112», — пишет РСЧС.
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