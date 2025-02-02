«Укройтесь в помещениях без окон»: беспилотную опасность объявили в Ростове-на-Дону

Напомним, сегодня утром, 2 февраля, над Ростовской областью сбили два беспилотника. Кроме того, в приложении экстренной информации РСЧС жителям региона прислали оповещения об авиационной опасности в Каменске, а также в Неклиновском, Азовском и других районах.