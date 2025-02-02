Утром 2 февраля беспилотник разлетелся на части над Ростовской областью

Posted 2 февраля, 05:22
Published 2 февраля, 05:22
Modified 2 февраля, 05:24
Updated 2 февраля, 05:24
БПЛА засекли и уничтожили в Куйбышевском районе.
— Средствами радиоэлектронной борьбы подавлен один БПЛА, — сообщил глава региона. — Предварительно, никто не пострадал, разрушений на земле нет.
В приложении экстренной информации РСЧС оповещение о беспилотной опасности приходило после 04.00 мск жителям Тарасовского, Каменского, Миллеровского районов и города Новошахтинска. А вот по Куйбышевскому уведомлений не было.
Отбой беспилотной опасности объявили около 06.00 мск.
— Мы слышали взрыв. Аж стекла в окнах дрожали, — поделились в комментариях подписчики Юрия Слюсаря.
До этого атаку дронов отразили в Ростовской области 31 января.