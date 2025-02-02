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Posted 2 февраля, 05:22

Published 2 февраля, 05:22

Modified 2 февраля, 05:24

Updated 2 февраля, 05:24

Утром 2 февраля беспилотник разлетелся на части над Ростовской областью

Утром 2 февраля беспилотник разлетелся на части над Ростовской областью

2 февраля 2025, 05:22
Фото: Изображение Midjourney. Утром 2 февраля беспилотник разлетелся на части над Ростовской областью
В Ростовской области военные перехватили беспилотник. Дрон уничтожили ранним утром 2 февраля, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь.

БПЛА засекли и уничтожили в Куйбышевском районе.

— Средствами радиоэлектронной борьбы подавлен один БПЛА, — сообщил глава региона. — Предварительно, никто не пострадал, разрушений на земле нет.

В приложении экстренной информации РСЧС оповещение о беспилотной опасности приходило после 04.00 мск жителям Тарасовского, Каменского, Миллеровского районов и города Новошахтинска. А вот по Куйбышевскому уведомлений не было.

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Отбой беспилотной опасности объявили около 06.00 мск.

— Мы слышали взрыв. Аж стекла в окнах дрожали, — поделились в комментариях подписчики Юрия Слюсаря.

До этого атаку дронов отразили в Ростовской области 31 января.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Новошахтинск#Беспилотник#Каменский район#Тарасовский район#Куйбышевский район#Миллеровский район#Юрий Слюсарь
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