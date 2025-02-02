В Минобороны России прокомментировали атаку БПЛА на Ростовскую область

В этот же день, в 11.57 мск, объявили опасность в юго-западной части региона. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об одном сбитом беспилотнике. Кроме того, в приложении экстренной информации РСЧС пришли оповещения об авиационной опасности жителям нескольких районов.