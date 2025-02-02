В Минобороны России прокомментировали атаку БПЛА на Ростовскую область

Posted 2 февраля, 09:53
Published 2 февраля, 09:53
Modified 2 февраля, 09:55
Updated 2 февраля, 09:55
Напомним, сегодня утром, 2 февраля в 6.31 мск, Юрий Слюсарь объявил о сбитом беспилотнике в Куйбышевском районе Ростовской области.
В этот же день, в 11.57 мск, объявили опасность в юго-западной части региона. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об одном сбитом беспилотнике. Кроме того, в приложении экстренной информации РСЧС пришли оповещения об авиационной опасности жителям нескольких районов.
В Минобороны подтвердили атаку БПЛА и сообщили еще о двух сбитых дронах на территориях других регионов России.
«С 10.00 до 11.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Курской, Белгородской и Ростовской областей», — пишет ведомство.