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Posted 2 февраля, 09:53

Published 2 февраля, 09:53

Modified 2 февраля, 09:55

Updated 2 февраля, 09:55

В Минобороны России прокомментировали атаку БПЛА на Ростовскую область

В Минобороны России прокомментировали атаку БПЛА на Ростовскую область

2 февраля 2025, 09:53
Фото: Минобороны РФ. В Минобороны России прокомментировали атаку БПЛА на Ростовскую область
В Минобороны России рассказали о дроне, который сбили над Ростовской областью утром 2 января. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

Напомним, сегодня утром, 2 февраля в 6.31 мск, Юрий Слюсарь объявил о сбитом беспилотнике в Куйбышевском районе Ростовской области.

В этот же день, в 11.57 мск, объявили опасность в юго-западной части региона. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об одном сбитом беспилотнике. Кроме того, в приложении экстренной информации РСЧС пришли оповещения об авиационной опасности жителям нескольких районов.

В Минобороны подтвердили атаку БПЛА и сообщили еще о двух сбитых дронах на территориях других регионов России.

«С 10.00 до 11.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Курской, Белгородской и Ростовской областей», — пишет ведомство.
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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ПВО#БПЛА#Минобороны России#Дрон#Юрий Слюсарь
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