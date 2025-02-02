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Posted 2 февраля, 08:39

Published 2 февраля, 08:39

Modified 2 февраля, 08:41

Updated 2 февраля, 08:41

Семья из Ростовской области дала сыну огненное имя, дающее совершенную интуицию

В Ростовской области родился мальчик, которому дали уникальное и красивое имя

2 февраля 2025, 08:39
Фото: Изображение Midjourney. Семья из Ростовской области дала сыну огненное имя, дающее совершенную интуицию
Реестр ЗАГС опубликовал список самых популярных и наиболее уникальных имен, которые давали жители Ростовской области детям в феврале.

Согласно статистическим данным за 1 февраля 2025, в Ростовской области редко можно встретить мальчиков с именем Игнат. В переводе с латинского языка оно обозначает огонь. Обладателям этого имени свойственны аналитический склад ума, совершенная интуиция и сдержанность. Однако Игнаты бывают чересчур холодны и серьёзны.

Также в Ростовской области появились мальчики с именами Лука, Хачатур, Хабибжон и Асадулла. Среди девочек можно встретить такие уникальные имена, как Мелания, Доминика, Рабия, Джаннет и Анжелика.

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Что касается самых популярных имен, то здесь все осталось без изменений. Теперь в регионе стало еще больше девочек с именем София — 63 (малышки), Анна — 49, Ева — 47, Мария и Варвара — 45, а также мальчиков — Михаил — 70 (детей), Александр — 62, Артем — 59, Марк — 49 и Иван — 48.

Ранее RostovGazeta рассказала, как школьные дискотеки могут повлиять на демографию в Ростове.

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