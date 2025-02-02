В Ростовской области родился мальчик, которому дали уникальное и красивое имя

Posted 2 февраля, 08:39
Published 2 февраля, 08:39
Modified 2 февраля, 08:41
Updated 2 февраля, 08:41
Согласно статистическим данным за 1 февраля 2025, в Ростовской области редко можно встретить мальчиков с именем Игнат. В переводе с латинского языка оно обозначает огонь. Обладателям этого имени свойственны аналитический склад ума, совершенная интуиция и сдержанность. Однако Игнаты бывают чересчур холодны и серьёзны.
Также в Ростовской области появились мальчики с именами Лука, Хачатур, Хабибжон и Асадулла. Среди девочек можно встретить такие уникальные имена, как Мелания, Доминика, Рабия, Джаннет и Анжелика.
Что касается самых популярных имен, то здесь все осталось без изменений. Теперь в регионе стало еще больше девочек с именем София — 63 (малышки), Анна — 49, Ева — 47, Мария и Варвара — 45, а также мальчиков — Михаил — 70 (детей), Александр — 62, Артем — 59, Марк — 49 и Иван — 48.
Ранее RostovGazeta рассказала, как школьные дискотеки могут повлиять на демографию в Ростове.