В Ростовской области родился мальчик, которому дали уникальное и красивое имя

Что касается самых популярных имен, то здесь все осталось без изменений. Теперь в регионе стало еще больше девочек с именем София — 63 (малышки), Анна — 49, Ева — 47, Мария и Варвара — 45, а также мальчиков — Михаил — 70 (детей), Александр — 62, Артем — 59, Марк — 49 и Иван — 48.