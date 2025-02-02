Впервые за зиму: Таганрогский залив и реки Ростовской области покроет льдом

Posted 2 февраля, 18:18
Published 2 февраля, 18:18
Modified 2 февраля, 18:18
Updated 2 февраля, 18:18
Как сообщили в ведомстве, в период с 3 по 4 февраля в Ростовской области ожидаются дожди, сильный снег и скользкие из-за гололеда дороги. Также в регионе возможны налипание осадков на проводах и деревьях, метель и снижение видимости до 500 метров.
Порывы ветра при этом усилятся вплоть до 18 метров в секунду, а температура будет колебаться от -6 до +8 градусов.
В период с 5 по 6 января значения термометров понизятся до -12, а на следующий день воздух охладится на 3-5 градусов.
Кроме того, в ведомстве сообщили о начале процесса ледообразования на реках региона. Появление льда ожидается 5–6 февраля в Таганрогском заливе. В связи с этим ростовчан предупредили о возможных аварийных ситуациях. Также родителям порекомендовали рассказать своим детям об опасности выхода на непрочный лед.