rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 февраля, 18:18

Published 2 февраля, 18:18

Modified 2 февраля, 18:18

Updated 2 февраля, 18:18

Таганрогский залив и реки Ростовской области покроют лед

Впервые за зиму: Таганрогский залив и реки Ростовской области покроет льдом

2 февраля 2025, 18:18
Фото: 1MI. Таганрогский залив и реки Ростовской области покроют лед

Таганрогский залив и реки Ростовской области впервые за зиму покроет льдом

В ближайшие дни в Ростовской области ожидаются неблагоприятные погодные условия. Одним из них станет процесс ледообразования на водоемах региона, информируют ростовчан в УГОЧС.

Как сообщили в ведомстве, в период с 3 по 4 февраля в Ростовской области ожидаются дожди, сильный снег и скользкие из-за гололеда дороги. Также в регионе возможны налипание осадков на проводах и деревьях, метель и снижение видимости до 500 метров.

Порывы ветра при этом усилятся вплоть до 18 метров в секунду, а температура будет колебаться от -6 до +8 градусов.

В период с 5 по 6 января значения термометров понизятся до -12, а на следующий день воздух охладится на 3-5 градусов.

Кроме того, в ведомстве сообщили о начале процесса ледообразования на реках региона. Появление льда ожидается 5–6 февраля в Таганрогском заливе. В связи с этим ростовчан предупредили о возможных аварийных ситуациях. Также родителям порекомендовали рассказать своим детям об опасности выхода на непрочный лед.

Снег или дождь? Стал известен прогноз погоды на весь февраль в Ростовской области
Узнать подробнее

Ранее дончанам рассказали, какие опасные погодные явления угрожают региону в феврале.

Читайте также:
Штормовой ветер и метель поднимутся в Ростовской области в начале неделиИтоги субботы: в Ростове-на-Дону регоператор судится с МинЖКХ и дорожают детсадыКлиматолог Иошпа рассказал, ждать ли засухи из-за аномально теплой зимы на Дону
#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ветер#Погода#Последние новости Ростова на сегодня#Снег#Гололед#Температура
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика