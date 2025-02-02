Впервые за зиму: Таганрогский залив и реки Ростовской области покроет льдом

Как сообщили в ведомстве, в период с 3 по 4 февраля в Ростовской области ожидаются дожди, сильный снег и скользкие из-за гололеда дороги. Также в регионе возможны налипание осадков на проводах и деревьях, метель и снижение видимости до 500 метров.