Юрий Слюсарь 2 февраля объявил опасность БПЛА в Ростовской области

По словам главы региона, опасность атаки действует на юго-западе области. Там находятся Неклиновский, Азовский, Матвеево-Курганский, Кагальницкий районы и город Таганрог. В некоторых из этих муниципалитетах объявили и авиационную опасность. Соответствующие уведомления появились у местных жителей в приложении РСЧС.