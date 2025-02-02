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Posted 2 февраля, 09:27

Published 2 февраля, 09:27

Modified 2 февраля, 10:15

Updated 2 февраля, 10:15

Юрий Слюсарь 2 февраля заявил об опасности БПЛА в Ростовской области

Юрий Слюсарь 2 февраля объявил опасность БПЛА в Ростовской области

2 февраля 2025, 09:27
Фото: Правительство Ростовской области. Юрий Слюсарь 2 февраля заявил об опасности БПЛА в Ростовской области
В Ростовской области объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом 2 февраля сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.

По словам главы региона, опасность атаки действует на юго-западе области. Там находятся Неклиновский, Азовский, Матвеево-Курганский, Кагальницкий районы и город Таганрог. В некоторых из этих муниципалитетах объявили и авиационную опасность. Соответствующие уведомления появились у местных жителей в приложении РСЧС.

— Один беспилотник уже сбит силами мобильной огневой группы. Отражение воздушной атаки продолжается, — уточнил Юрий Слюсарь.
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В комментариях население сетует в очередной раз на отсутствие сигнала тревоги.

— Почему сирены опять молчат? Если существует опасность, нужно же сразу всех об этом оповестить, а не только тех, кто посмотрит в телефон и увидит уведомления, — возмущаются подписчики в telegram-канале.

При этом в Ростове-на-Дону, по словам жителей микрорайона Военвед, включили оповещение о ЧС.

Утром в этот же день над Ростовской областью сбили уже один БПЛА.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#ЧС#БПЛА#Безопасность#Военвед#Сигнал тревоги#Юрий Слюсарь#Воздушная атака
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