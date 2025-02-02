Юрий Слюсарь 2 февраля объявил опасность БПЛА в Ростовской области

Posted 2 февраля, 09:27
Published 2 февраля, 09:27
Modified 2 февраля, 10:15
Updated 2 февраля, 10:15
По словам главы региона, опасность атаки действует на юго-западе области. Там находятся Неклиновский, Азовский, Матвеево-Курганский, Кагальницкий районы и город Таганрог. В некоторых из этих муниципалитетах объявили и авиационную опасность. Соответствующие уведомления появились у местных жителей в приложении РСЧС.
— Один беспилотник уже сбит силами мобильной огневой группы. Отражение воздушной атаки продолжается, — уточнил Юрий Слюсарь.
В комментариях население сетует в очередной раз на отсутствие сигнала тревоги.
— Почему сирены опять молчат? Если существует опасность, нужно же сразу всех об этом оповестить, а не только тех, кто посмотрит в телефон и увидит уведомления, — возмущаются подписчики в telegram-канале.
При этом в Ростове-на-Дону, по словам жителей микрорайона Военвед, включили оповещение о ЧС.
Утром в этот же день над Ростовской областью сбили уже один БПЛА.