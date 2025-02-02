Юрий Слюсарь сообщил о третьем сбитом беспилотнике над Ростовской областью

Posted 2 февраля, 19:01
Published 2 февраля, 19:01
Modified 2 февраля, 19:03
Updated 2 февраля, 19:03
Дрон обнаружили в небе над регионом вечером 2 февраля. Военные перехватили воздушную цель над Миллеровским районом. К счастью, никаких разрушений на земле и пострадавших нет.
— В этот раз громче было, чем обычно, — добавили в комментариях подписчики. — В Чертковском районе было слышно.
— Уже два сбили, — сообщили другие.
— В Таганроге тоже хлопки, — уточнили третьи.
Ранее атаку дронов в Ростовской области отразили утром 2 февраля. Один БПЛА уничтожили еще до 06.00 мск, второй — до полудня. Тогда тоже не зафиксировали разрушений.