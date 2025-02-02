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Posted 2 февраля, 19:01

Published 2 февраля, 19:01

Modified 2 февраля, 19:03

Updated 2 февраля, 19:03

Юрий Слюсарь сообщил о сбитом беспилотнике над Ростовской областью

Юрий Слюсарь сообщил о третьем сбитом беспилотнике над Ростовской областью

2 февраля 2025, 19:01
Фото: 1MI. Юрий Слюсарь сообщил о сбитом беспилотнике над Ростовской областью
Врио губернатора Ростовской области сообщил о сбитом беспилотнике. Информация о работе ПВО появилась в telegram-канале Юрия Слюсаря.

Дрон обнаружили в небе над регионом вечером 2 февраля. Военные перехватили воздушную цель над Миллеровским районом. К счастью, никаких разрушений на земле и пострадавших нет.

— В этот раз громче было, чем обычно, — добавили в комментариях подписчики. — В Чертковском районе было слышно.
Стало известно, сколько беспилотников атаковали Ростовскую область 5 января
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— Уже два сбили, — сообщили другие.
— В Таганроге тоже хлопки, — уточнили третьи.

Ранее атаку дронов в Ростовской области отразили утром 2 февраля. Один БПЛА уничтожили еще до 06.00 мск, второй — до полудня. Тогда тоже не зафиксировали разрушений.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#ПВО#Беспилотник#Чертковский район#Миллеровский район#Дрон#Февраль#Юрий Слюсарь
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