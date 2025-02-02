Заражают личинками: ученые из Ростова нашли биологическое оружие массового поражения

Posted 2 февраля, 14:39
Published 2 февраля, 14:39
Modified 2 февраля, 14:41
Updated 2 февраля, 14:41
Новый вид насекомых открыли сотрудники Южного федерального университета во время сбора муравьев-вредителей. Некоторые из них были заражены личинками мух-горбаток.
Ученые установили, что их можно использовать в качестве биологического оружия в борьбе с муравьями, которые опасны для сельскохозяйственных культур и скота.
Ранее ученые выявили повышенные загрязнения почв опасными веществами на территориях Ростовской области.
До этого выяснилось, что угрожает озимым культурам в регионе.