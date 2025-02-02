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Posted 2 февраля, 14:39

Published 2 февраля, 14:39

Modified 2 февраля, 14:41

Updated 2 февраля, 14:41

Ученые из Ростова нашли биологическое оружие массового поражения муравьев

Заражают личинками: ученые из Ростова нашли биологическое оружие массового поражения

2 февраля 2025, 14:39
Фото: Изображение Midjourney.

Ученые из Ростова нашли биологическое оружие массового поражения муравьев

Ученые из Ростова открыли новый вид мух для борьбы с муравьями, которые вредят сельскохозяйственным культурам. Об этом сообщили «РИА Новости», ссылаясь на журнал Zoosystematica Rossica.

Новый вид насекомых открыли сотрудники Южного федерального университета во время сбора муравьев-вредителей. Некоторые из них были заражены личинками мух-горбаток.

Ученые установили, что их можно использовать в качестве биологического оружия в борьбе с муравьями, которые опасны для сельскохозяйственных культур и скота.

В почвах Ростовской области выявили загрязнения опасными веществами
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Ранее ученые выявили повышенные загрязнения почв опасными веществами на территориях Ростовской области.

До этого выяснилось, что угрожает озимым культурам в регионе.

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