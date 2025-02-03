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Posted 3 февраля, 17:31

Published 3 февраля, 17:31

Modified 3 февраля, 17:33

Updated 3 февраля, 17:33

Активный рост заболеваний гриппом А и В зафиксировали в Ростовской области

Активный рост заболеваний гриппом А и В зафиксировали в Ростовской области

3 февраля 2025, 17:31
Фото: 1MI. Активный рост заболеваний гриппом А и В зафиксировали в Ростовской области
Ежедневно в Ростовской области растет доля заболевших вирусами группы А и В. Информация об этом опубликована на сайте регионального Роспотребнадзора.

Согласно данным за 3 февраля 2025 года, жители Ростовской области продолжают заражаться вирусами группы А и В, но уровень заболеваемости не превышает пороговых значений.

Также в Ростовской области распространяются ОРВИ и респираторные вирусы не гриппозной этиологии. К ним относится риновирус, сезонный короновирус, бокавирус и РС-вирус.

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Добавим, что в сезон активного распространения вирусов дончанам рекомендуется не контактировать с больными, чаще проводить влажную уборку и заниматься профилактикой простуды. Однако если вы уже заболели, то постарайтесь принимать пищу из отдельной посуды и использовать индивидуальное полотенце, постельное и носовые платки.

Ранее RostovGazeta рассказала, из-за каких профессий жители Ростовской области чаще болеют.

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#Валерия Кострова#Общество#Ростовская область#ОРВИ#Грипп#Заболеваемость#Вирус
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