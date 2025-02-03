Активный рост заболеваний гриппом А и В зафиксировали в Ростовской области

Добавим, что в сезон активного распространения вирусов дончанам рекомендуется не контактировать с больными, чаще проводить влажную уборку и заниматься профилактикой простуды. Однако если вы уже заболели, то постарайтесь принимать пищу из отдельной посуды и использовать индивидуальное полотенце, постельное и носовые платки.