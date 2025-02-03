Активный рост заболеваний гриппом А и В зафиксировали в Ростовской области

Posted 3 февраля, 17:31
Published 3 февраля, 17:31
Modified 3 февраля, 17:33
Updated 3 февраля, 17:33
Согласно данным за 3 февраля 2025 года, жители Ростовской области продолжают заражаться вирусами группы А и В, но уровень заболеваемости не превышает пороговых значений.
Также в Ростовской области распространяются ОРВИ и респираторные вирусы не гриппозной этиологии. К ним относится риновирус, сезонный короновирус, бокавирус и РС-вирус.
Добавим, что в сезон активного распространения вирусов дончанам рекомендуется не контактировать с больными, чаще проводить влажную уборку и заниматься профилактикой простуды. Однако если вы уже заболели, то постарайтесь принимать пищу из отдельной посуды и использовать индивидуальное полотенце, постельное и носовые платки.
Ранее RostovGazeta рассказала, из-за каких профессий жители Ростовской области чаще болеют.