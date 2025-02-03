Четверо подростков сбежали из детского дома в Сальске

Posted 3 февраля, 20:27
Published 3 февраля, 20:27
Modified 3 февраля, 20:41
Updated 3 февраля, 20:41
Ученики 7-9 классов МБОУ СОШ №5 ушли с территории социально-реабилитационного центра 3 февраля. Они дождались обеденного времени и сбежали.
Заметив пропажу, воспитатели обыскали все помещения, но так и не нашли детей. Директор учреждения тут же обратилась в полицию с письменным заявлением.
Самая старшая из пропавших, 17-летняя девушка, была в черной короткой куртке и такого же цвета брюках. На ногах — черно-белые кроссовки. У нее длинные темные волосы, зеленые глаза, из особых примет — шрам на лбу.
Другая пропавшая — 13-летняя девочка с голубыми глазами и родинкой рядом с верхней губой. В день исчезновения она была в зеленой куртке, серой шапке, черных штанах и темно-зеленых ботинках.
Мальчик 14 лет ушел в черных джинсах, черно-зеленой толстовке и черно-белых с фиолетовым кроссовках. С собой взял рюкзак темно-синего цвета с серыми полосками. У подростка голубые глаза и темные волосы.
Второй парень в возрасте 15 лет надел перед уходом черную куртку с белыми полосками на рукаве, утепленные треники и черно-белые кроссовки. С собой у него был рюкзак черного цвета.
В местных чатах утверждают, что эти же ребята уже сбегали прежде. В первый раз их якобы быстро поймали, а в этот поиски затянулись.
— Они сбежали и заказали такси, — пишут знакомые пропавших.
Ранее в Ростовской области нашли подростка, отправившегося к морю из Урала.