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Posted 3 февраля, 20:27

Published 3 февраля, 20:27

Modified 3 февраля, 20:41

Updated 3 февраля, 20:41

Четверо подростков сбежали из детского дома в Сальске

Четверо подростков сбежали из детского дома в Сальске

3 февраля 2025, 20:27
Фото: Изображение Midjourney. Четверо подростков сбежали из детского дома в Сальске
В городе Сальске Ростовской области четверо подростков сбежали из детского дома во время обеда. Об этом RostovGazeta сообщили в местной полиции.

Ученики 7-9 классов МБОУ СОШ №5 ушли с территории социально-реабилитационного центра 3 февраля. Они дождались обеденного времени и сбежали.

Заметив пропажу, воспитатели обыскали все помещения, но так и не нашли детей. Директор учреждения тут же обратилась в полицию с письменным заявлением.

Самая старшая из пропавших, 17-летняя девушка, была в черной короткой куртке и такого же цвета брюках. На ногах — черно-белые кроссовки. У нее длинные темные волосы, зеленые глаза, из особых примет — шрам на лбу.

Другая пропавшая — 13-летняя девочка с голубыми глазами и родинкой рядом с верхней губой. В день исчезновения она была в зеленой куртке, серой шапке, черных штанах и темно-зеленых ботинках.

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Мальчик 14 лет ушел в черных джинсах, черно-зеленой толстовке и черно-белых с фиолетовым кроссовках. С собой взял рюкзак темно-синего цвета с серыми полосками. У подростка голубые глаза и темные волосы.

Второй парень в возрасте 15 лет надел перед уходом черную куртку с белыми полосками на рукаве, утепленные треники и черно-белые кроссовки. С собой у него был рюкзак черного цвета.

В местных чатах утверждают, что эти же ребята уже сбегали прежде. В первый раз их якобы быстро поймали, а в этот поиски затянулись.

— Они сбежали и заказали такси, — пишут знакомые пропавших.

Ранее в Ростовской области нашли подростка, отправившегося к морю из Урала.

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