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Posted 3 февраля, 07:01

Published 3 февраля, 07:01

Modified 3 февраля, 07:06

Updated 3 февраля, 07:06

На Западном в Ростове полыхает автосервис

На дорогах пробки: крупный пожар на автосервисе тушат на Западном в Ростове

3 февраля 2025, 07:01
Фото: «Вести Дон». На Западном в Ростове полыхает автосервис

Крупный пожар на автосервисе тушат на Западном в Ростове

В Ростове-на-Дону горит автосервис недалеко от кольца на улице Мадояна. По информации регионального ГУ МЧС, пламя охватило порядка 70 квадратных метров.

Автосервис находится на улице Доватора, 98. Утром 3 февраля постройка загорелась. Очевидцы тут же вызвали спасателей. К их прибытию огонь распространился практически по всему помещению.

— Для ликвидации привлечены 30 сотрудников МЧС на восьми единицах спецтехники, — уточнили в ведомстве.

Пока постройку тушат, горожане публикуют кадры черного дыма. Его клубы разносит ветром по близлежащим улицам. Столб дыма настолько огромный, что его видно за километры.

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В комментариях горожане добавили, что помимо автосервиса, загорелась еще и машина, стоявшая поблизости.

— Это рядом с улицей Целинной, там частный сектор, — пишут в комментариях местные жители. — Хорошо, что на соседние дома не перебросился огонь.

По данным к 09.30 мск, пламя удалось локализовать. Спасатели продолжают бороться с огнем. Причина ЧП пока неизвестна.

Из-за пожара и работы спецтехники МЧС в этом районе возникли пробки на улицах Доватора и Мадояна. Общая длина заторов, согласно данным «Яндекс.Карты» составляет около 5 километров.

Несколько дней назад пожар случился в стационаре клиники. В результате происшествия пострадал один из пациентов.

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#Евгения Волкова#Видео#Ростов-на-Дону#Пожар#Спецтехника#Автосервис#Улица Доватора#Улица Мадояна#Частный сектор
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