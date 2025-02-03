На дорогах пробки: крупный пожар на автосервисе тушат на Западном в Ростове

Posted 3 февраля, 07:01
Published 3 февраля, 07:01
Modified 3 февраля, 07:06
Updated 3 февраля, 07:06
Автосервис находится на улице Доватора, 98. Утром 3 февраля постройка загорелась. Очевидцы тут же вызвали спасателей. К их прибытию огонь распространился практически по всему помещению.
— Для ликвидации привлечены 30 сотрудников МЧС на восьми единицах спецтехники, — уточнили в ведомстве.
Пока постройку тушат, горожане публикуют кадры черного дыма. Его клубы разносит ветром по близлежащим улицам. Столб дыма настолько огромный, что его видно за километры.
В комментариях горожане добавили, что помимо автосервиса, загорелась еще и машина, стоявшая поблизости.
— Это рядом с улицей Целинной, там частный сектор, — пишут в комментариях местные жители. — Хорошо, что на соседние дома не перебросился огонь.
По данным к 09.30 мск, пламя удалось локализовать. Спасатели продолжают бороться с огнем. Причина ЧП пока неизвестна.
Из-за пожара и работы спецтехники МЧС в этом районе возникли пробки на улицах Доватора и Мадояна. Общая длина заторов, согласно данным «Яндекс.Карты» составляет около 5 километров.
Несколько дней назад пожар случился в стационаре клиники. В результате происшествия пострадал один из пациентов.