ФОМС зафиксировал снижение кредиторской задолженности за год на 5 млрд

Соколова подчеркнула, что фонд не сталкивается с финансовыми проблемами и имеет необходимые ресурсы для предотвращения появления просроченной кредиторской задолженности, причем их объем продолжает увеличиваться с каждым годом. ФОМС регулярно собирает данные и фиксирует все отклонения. Число регионов с задолженностью снизилось с 49 до 39. В 21 регионе удалось уменьшить долги, а в 14 регионах они были полностью погашены. Однако есть и те регионы, которые не только не сокращают свои задолженности, но и продолжают их увеличивать.