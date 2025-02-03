ФОМС зафиксировал снижение кредиторской задолженности за год на 5 млрд

Posted 3 февраля, 10:24
Published 3 февраля, 10:24
Modified 3 февраля, 10:25
Updated 3 февраля, 10:25
На 1 января текущего года просроченные обязательства компаний, работающих в системе ОМС, составили 12,3 миллиарда рублей.
Как пишет РИА Новости, этот результат стал возможен благодаря усиленному контролю за финансовыми расходами медицинских учреждений, который осуществляет ФОМС, отметила она.
Соколова подчеркнула, что фонд не сталкивается с финансовыми проблемами и имеет необходимые ресурсы для предотвращения появления просроченной кредиторской задолженности, причем их объем продолжает увеличиваться с каждым годом. ФОМС регулярно собирает данные и фиксирует все отклонения. Число регионов с задолженностью снизилось с 49 до 39. В 21 регионе удалось уменьшить долги, а в 14 регионах они были полностью погашены. Однако есть и те регионы, которые не только не сокращают свои задолженности, но и продолжают их увеличивать.
Основные причины роста и сохранения уровня кредиторской задолженности связаны с недостаточной организацией и планированием работы медицинских учреждений. Долги возникают у тех организаций, которые не могут выполнить установленные объемы медицинских услуг. Поэтому ФОМС совместно с региональными органами здравоохранения и территориальными фондами ОМС продолжит анализировать ситуацию и предпринимать меры для ликвидации задолженности.
Бюджетные расходы ФОМС на 2025 год запланированы в размере 4,5 триллиона рублей, при этом более 80% из них будут направлены на субвенции. На реализацию базовой программы ОМС в регионах в 2025 году предусмотрена субвенция в размере 3,6 триллиона рублей, что представляет собой наибольший прирост за год — на 16,7%. В течение трех лет объем субвенций увеличится на 1,1 триллиона рублей, что соответствует почти 35% роста.