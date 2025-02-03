Главу донского Минфина поймали на кредитах, пока на регион движется снежный шторм

Речь идет о финансовых операциях 2020 года. По версии следствия, Лилия Федотова взяла несколько кредитов в коммерческом банке для нужд Ростовской области на 12 миллиардов рублей по ставкам более 6% годовых. Однако на этот момент в бюджете региона были свободные остатки средств, которые можно было использовать. Плюс ко всему у нее была возможность оформить кредит под более низкий процент. Так, бюджету и был нанесен ущерб в размере 1,9 миллиарда рублей.