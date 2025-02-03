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Posted 3 февраля, 16:07

Published 3 февраля, 16:07

Modified 3 февраля, 16:09

Updated 3 февраля, 16:09

Главу донского Минфина поймали на кредитах, пока на регион движется снежный шторм

Главу донского Минфина поймали на кредитах, пока на регион движется снежный шторм

3 февраля 2025, 16:07
Фото: donland.ru. Главу донского Минфина поймали на кредитах, пока на регион движется снежный шторм
Порядка 30 беспилотников уничтожили силы ПВО над Ростовской областью, тем временем в Ростове задержали главу министерства финансов региона Лилию Федотову, а из-за вторжения арктического воздуха снежный шторм надвигается на Ростовскую область. Итоги понедельника от RostovGazeta.

Атака беспилотников

В понедельник, 3 февраля, в Ростовской области была пресечена попытка вражеской атаки. По сведениям врио губернатора региона Юрия Слюсаря, военным удалось сбить 29 беспилотных летательных аппарата над Кашарским, Матвеево-Курганским, Тарасовским, Красносулинским, Чертковским, Миллеровским и Шолоховским районами.

При этом Минобороны РФ утверждает, что всего в Ростовской области перехватили 27 дронов. Также под атаку попали Волгоградская (25 беспилотников), Астраханская (семь штук), Воронежская (пять), Белгородская (четыре) и Курская (два) области.

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Задержание Федотовой

Утром 3 февраля в Ростове-на-Дону на парковке возле здания правительства Ростовской области силовики задержали главу министерства финансов — замгубернатора региона Лилию Федотову. Сразу после этого начались обыски. Сначала силовики нагрянули по месту жительства Федотовой, а затем прибыли на ее место работы, проверили его, изъяли все документы и электронные носители. Правительство Ростовской области также подтвердило факт задержания.

Правительство Ростовской области также подтвердило факт задержания.
Правительство Ростовской области также подтвердило факт задержания.. Фото: rostovgazeta.ru

В отношении главы Минфина возбудили уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ — превышение должностных полномочий при осуществлении финансово-кредитной политики региона.

Речь идет о финансовых операциях 2020 года. По версии следствия, Лилия Федотова взяла несколько кредитов в коммерческом банке для нужд Ростовской области на 12 миллиардов рублей по ставкам более 6% годовых. Однако на этот момент в бюджете региона были свободные остатки средств, которые можно было использовать. Плюс ко всему у нее была возможность оформить кредит под более низкий процент. Так, бюджету и был нанесен ущерб в размере 1,9 миллиарда рублей.

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Снежный шторм

Согласно предупреждению МЧС, в период с 3 по 7 февраля Ростовская область может оказаться во власти снежного шторма. Сперва непогода накроет западные районы региона. Там ожидается ледяной дождь и мокрый снег. Местами ночью может похолодать до -12 градусов.

Согласно предупреждению сотрудников МЧС, в период с 3 по 7 февраля в Ростовской области начнется снежный шторм.
Согласно предупреждению сотрудников МЧС, в период с 3 по 7 февраля в Ростовской области начнется снежный шторм.. Фото: donland.ru

Уже во вторник, 4 февраля, шторм доберется до северной части области. Синоптики прогнозируют сильный снег и ветер с порывами до 18 метров в секунду. В это время на юге температура воздуха упадет до -6 градусов Цельсия ночью, но днем снова потеплеет до +8 градусов.

Добавим, что помимо метели в Ростовской области ожидается образование гололеда, налипание мокрого снега на ветвях и проводах, а также ухудшение видимости на дорогах.

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