Главу донского Минфина поймали на кредитах, пока на регион движется снежный шторм

Posted 3 февраля, 16:07
Published 3 февраля, 16:07
Modified 3 февраля, 16:09
Updated 3 февраля, 16:09
В понедельник, 3 февраля, в Ростовской области была пресечена попытка вражеской атаки. По сведениям врио губернатора региона Юрия Слюсаря, военным удалось сбить 29 беспилотных летательных аппарата над Кашарским, Матвеево-Курганским, Тарасовским, Красносулинским, Чертковским, Миллеровским и Шолоховским районами.
При этом Минобороны РФ утверждает, что всего в Ростовской области перехватили 27 дронов. Также под атаку попали Волгоградская (25 беспилотников), Астраханская (семь штук), Воронежская (пять), Белгородская (четыре) и Курская (два) области.
Утром 3 февраля в Ростове-на-Дону на парковке возле здания правительства Ростовской области силовики задержали главу министерства финансов — замгубернатора региона Лилию Федотову. Сразу после этого начались обыски. Сначала силовики нагрянули по месту жительства Федотовой, а затем прибыли на ее место работы, проверили его, изъяли все документы и электронные носители. Правительство Ростовской области также подтвердило факт задержания.
В отношении главы Минфина возбудили уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ — превышение должностных полномочий при осуществлении финансово-кредитной политики региона.
Речь идет о финансовых операциях 2020 года. По версии следствия, Лилия Федотова взяла несколько кредитов в коммерческом банке для нужд Ростовской области на 12 миллиардов рублей по ставкам более 6% годовых. Однако на этот момент в бюджете региона были свободные остатки средств, которые можно было использовать. Плюс ко всему у нее была возможность оформить кредит под более низкий процент. Так, бюджету и был нанесен ущерб в размере 1,9 миллиарда рублей.
Согласно предупреждению МЧС, в период с 3 по 7 февраля Ростовская область может оказаться во власти снежного шторма. Сперва непогода накроет западные районы региона. Там ожидается ледяной дождь и мокрый снег. Местами ночью может похолодать до -12 градусов.
Уже во вторник, 4 февраля, шторм доберется до северной части области. Синоптики прогнозируют сильный снег и ветер с порывами до 18 метров в секунду. В это время на юге температура воздуха упадет до -6 градусов Цельсия ночью, но днем снова потеплеет до +8 градусов.
Добавим, что помимо метели в Ростовской области ожидается образование гололеда, налипание мокрого снега на ветвях и проводах, а также ухудшение видимости на дорогах.