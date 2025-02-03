«Готовят поле»: политолог не исключил аресты после задержания главы донского Минфина

Политолог не исключил новые аресты после задержания главы донского Минфина

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Политолог Евгений Михайлов сообщил RostovGazeta, что задержанная в Ростове министр финансов Лилия Федотова — не последняя, кого будут «принимать». В ближайшие дни Ростов еще увидит аресты потому. Очистка продолжается.