«Готовят поле»: политолог не исключил аресты после задержания главы донского Минфина

Posted 3 февраля, 09:39
Published 3 февраля, 09:39
Modified 3 февраля, 09:41
Updated 3 февраля, 09:41
Напомним, что министра финансов донского края Лилию Федотову задержали на парковке. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Ей вменяют «Превышение должностных полномочий при осуществлении финансово-кредитной политики региона». Уточняется, что речь идет о финансовых операциях пятилетней давности.
«На фоне предыдущих комментариев, мы действительно не отмечали Лилию Федотову. Более того, мои источники говорили, что особых вопросов к ней нет. Но, вполне вероятно, что подобное сокрытие информации вело за собой именно глубокую разработку человека. Это большой удар для определенных структур, которые связаны с региональным правительством», — отмечает Евгений Михайлов.
Политолог подчеркивает, что в ближайшее время аресты в Ростовской области продолжатся, вполне вероятно, что даже сегодня или завтра.
«Я как думал, так и продолжаю думать, что вопросы должны быть и к министру экономического развития, и к министру спорта», — уточняет собеседник.
Эксперт напоминает, что сейчас стали резко увольняться чиновники, связанные с Минэкономразвития и параллельными ведомствами.
«То есть, бывшая команда Василия Голубева чувствует, что добраться могут до каждого. А все потому, что быть в команде и не быть замешенным ни в чем — невозможно. Как минимум, чтобы сохранить свое место, приходится выполнять коррупционные указания. Я не только не удивлен происходящему, но и рад тому, что происходит. Очевидно, что идет очистка территории, и врио губернатору готовят „чистое поле“ для работы, для набора команды, для становления региона с нуля», — делится мыслями Михайлов.
Собеседник объясняет, что за минувшие годы, Ростовская область серьезно «потеряла» в рейтингах.
«И хотя мы не на последних местах, тот же министр экономики заявлял, что мы лучшие. А на самом деле, мы далеко не лучшие. И это при том, что регион у нас мощный. И люди готовы работать, зарабатывать и платить налоги. Но в силу определенных мощнейших кланово-коррупционных связей в область не слишком вкладывали деньги — боялись, что обманут», — резюмирует политолог.