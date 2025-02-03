rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 февраля, 09:39

Published 3 февраля, 09:39

Modified 3 февраля, 09:41

Updated 3 февраля, 09:41

«Это большой удар»: политолог объяснил, почему министра финансов задержали в Ростове

«Готовят поле»: политолог не исключил аресты после задержания главы донского Минфина

3 февраля 2025, 09:39
Фото: donland.ru. «Это большой удар»: политолог объяснил, почему министра финансов задержали в Ростове

Политолог не исключил новые аресты после задержания главы донского Минфина

Сюжет
Эксклюзив
Политолог Евгений Михайлов сообщил RostovGazeta, что задержанная в Ростове министр финансов Лилия Федотова — не последняя, кого будут «принимать». В ближайшие дни Ростов еще увидит аресты потому. Очистка продолжается.

Напомним, что министра финансов донского края Лилию Федотову задержали на парковке. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Ей вменяют «Превышение должностных полномочий при осуществлении финансово-кредитной политики региона». Уточняется, что речь идет о финансовых операциях пятилетней давности.

«На фоне предыдущих комментариев, мы действительно не отмечали Лилию Федотову. Более того, мои источники говорили, что особых вопросов к ней нет. Но, вполне вероятно, что подобное сокрытие информации вело за собой именно глубокую разработку человека. Это большой удар для определенных структур, которые связаны с региональным правительством», — отмечает Евгений Михайлов.
Стало известно, за что задержали министра финансов Ростовской области
Узнать подробнее

Политолог подчеркивает, что в ближайшее время аресты в Ростовской области продолжатся, вполне вероятно, что даже сегодня или завтра.

«Я как думал, так и продолжаю думать, что вопросы должны быть и к министру экономического развития, и к министру спорта», — уточняет собеседник.

Эксперт напоминает, что сейчас стали резко увольняться чиновники, связанные с Минэкономразвития и параллельными ведомствами.

«То есть, бывшая команда Василия Голубева чувствует, что добраться могут до каждого. А все потому, что быть в команде и не быть замешенным ни в чем — невозможно. Как минимум, чтобы сохранить свое место, приходится выполнять коррупционные указания. Я не только не удивлен происходящему, но и рад тому, что происходит. Очевидно, что идет очистка территории, и врио губернатору готовят „чистое поле“ для работы, для набора команды, для становления региона с нуля», — делится мыслями Михайлов.
Политолог Михайлов сообщил, кто из чиновников Ростовской области скоро лишится поста
Узнать подробнее
Собеседник объясняет, что за минувшие годы, Ростовская область серьезно «потеряла» в рейтингах.
Собеседник объясняет, что за минувшие годы, Ростовская область серьезно «потеряла» в рейтингах.. Фото: rostovgazeta.ru

Собеседник объясняет, что за минувшие годы, Ростовская область серьезно «потеряла» в рейтингах.

«И хотя мы не на последних местах, тот же министр экономики заявлял, что мы лучшие. А на самом деле, мы далеко не лучшие. И это при том, что регион у нас мощный. И люди готовы работать, зарабатывать и платить налоги. Но в силу определенных мощнейших кланово-коррупционных связей в область не слишком вкладывали деньги — боялись, что обманут», — резюмирует политолог.
«Скованные одной цепью»: почему в Ростовской области не победить коррупцию
Узнать подробнее
Читайте также:
Уголовное дело возбудили в отношении главы Минфина Ростовской области ФедотовойСтало известно, за что задержали министра финансов Ростовской областиСтало известно, когда глава Минфина Ростовской области покинет пост
#Дарья Демидова#Общество#Эксклюзив#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Арест#Уголовное дело#Ростов#Чиновники#Министр финансов#Лилия Федотова#Финансовые операции
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика