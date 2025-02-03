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Posted 3 февраля, 13:09

Published 3 февраля, 13:09

Modified 3 февраля, 13:11

Updated 3 февраля, 13:11

Грузовой поезд насмерть сбил мужчину в Ростовской области

Грузовой поезд насмерть сбил мужчину в Ростовской области

3 февраля 2025, 13:09
Фото: Pxhere. Грузовой поезд насмерть сбил мужчину в Ростовской области
В Ростовской области местный житель нарушил правила безопасного поведения вблизи железной дороги и попал под колеса поезда. Мужчина скончался на месте, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Инцидент произошел утром 31 января на железнодорожном переезде, расположенном на 213 километре перегона «Семичная-Ремонтное» в Ростовской области. 57-летний мужчина оказался на пути грузового поезда и получил серьезные травмы не совместимые с жизнью.

Транспортная полиция выяснила, что причиной смерти местного жителя стало нарушение правил поведения вблизи ж/д объектов. По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение.

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Добавим, что железная дорога — место повышенной опасности, на котором нужно быть предельно внимательным, сдержанным и спокойным во избежание несчастных случаев.

Ранее стало известно, что на железнодорожных путях под Аксаем нашли тело мужчины.

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