Грузовой поезд насмерть сбил мужчину в Ростовской области

Инцидент произошел утром 31 января на железнодорожном переезде, расположенном на 213 километре перегона «Семичная-Ремонтное» в Ростовской области. 57-летний мужчина оказался на пути грузового поезда и получил серьезные травмы не совместимые с жизнью.