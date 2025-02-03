Грузовой поезд насмерть сбил мужчину в Ростовской области

Posted 3 февраля, 13:09
Published 3 февраля, 13:09
Modified 3 февраля, 13:11
Updated 3 февраля, 13:11
Инцидент произошел утром 31 января на железнодорожном переезде, расположенном на 213 километре перегона «Семичная-Ремонтное» в Ростовской области. 57-летний мужчина оказался на пути грузового поезда и получил серьезные травмы не совместимые с жизнью.
Транспортная полиция выяснила, что причиной смерти местного жителя стало нарушение правил поведения вблизи ж/д объектов. По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение.
Добавим, что железная дорога — место повышенной опасности, на котором нужно быть предельно внимательным, сдержанным и спокойным во избежание несчастных случаев.
Ранее стало известно, что на железнодорожных путях под Аксаем нашли тело мужчины.