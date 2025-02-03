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Posted 3 февраля, 13:18

Published 3 февраля, 13:18

Modified 3 февраля, 13:20

Updated 3 февраля, 13:20

Иск о лишении особняка Чернова статуса ОКН рассмотрят в суде Ростова 4 февраля

Иск о лишении особняка Чернова статуса ОКН рассмотрят в суде Ростова 4 февраля

3 февраля 2025, 13:18
Фото: Яндекс. Карты. Иск о лишении особняка Чернова статуса ОКН рассмотрят в суде Ростова 4 февраля
Первое заседание по делу о старинном доме купца состоится в Ростовском областном суде в 11.00 мск 4 февраля. Информация об этом опубликована на сайте суда.

Собственники здания на проспекте Буденновском, 17 — ООО «Новотекс» намерены оспорить решение комитета по охране ОКН (прим. — объектов культурного наследия). Последние в 2023 году подтвердили ценность доходного дома Чернова и внесли его в реестр памятников архитектуры регионального значения.

— Дом еще дореволюционный, два раза во время войн разрушался, два раза восстанавливался, над ним работали одни из ведущих архитекторов города, — рассказывает краевед Геннадий Крольман.

Доказательства ценности особняка тогда раздобыли местные активисты, чтобы не дать построить там бизнес-центр. Заинтересованные горожане утверждали, что на месте трехэтажного дома могло появиться здание высотой от шести до десяти этажей. С помощью статуса ОКН допустимую этажность ограничили. По информации Геннадия Крольмана, во всем квартале и без того высота построек ограничена 15 метрами — это всего четыре-пять этажей. А значит, возвести здание выше не получится в любом случае.

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Иск об оспаривании решения по включению дома Чернова в реестр ОКН поступил в суд в конце ноября.
Иск об оспаривании решения по включению дома Чернова в реестр ОКН поступил в суд в конце ноября.. Фото: 1MI

Иск об оспаривании решения по включению дома Чернова в реестр ОКН поступил в суд в конце ноября. Представители ВООПИиК (прим. — Всероссийское общество охраны памятников) намерены участвовать в судебном процессе в качестве третьего лица. Удастся ли им это сделать, станет известно на первом заседании.

По данным системы «Спарк», ООО «Новотекс» зарегистрировала в Ростове-на-Дону в 2013 году. Компания занимается недвижимостью (покупка, продажа, аренда). Изначально учредителем была Елена Тюрина, но спустя год акции полностью перешли Ирине Сергеевой. А осенью 2021-го она поделила их на троих, оставив себе и Григорию Зотову по 39%, а Дмитрию Бухарову — 22%.

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