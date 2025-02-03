Иск о лишении особняка Чернова статуса ОКН рассмотрят в суде Ростова 4 февраля

Доказательства ценности особняка тогда раздобыли местные активисты, чтобы не дать построить там бизнес-центр. Заинтересованные горожане утверждали, что на месте трехэтажного дома могло появиться здание высотой от шести до десяти этажей. С помощью статуса ОКН допустимую этажность ограничили. По информации Геннадия Крольмана, во всем квартале и без того высота построек ограничена 15 метрами — это всего четыре-пять этажей. А значит, возвести здание выше не получится в любом случае.