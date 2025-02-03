Иск о лишении особняка Чернова статуса ОКН рассмотрят в суде Ростова 4 февраля

Posted 3 февраля, 13:18
Published 3 февраля, 13:18
Modified 3 февраля, 13:20
Updated 3 февраля, 13:20
Собственники здания на проспекте Буденновском, 17 — ООО «Новотекс» намерены оспорить решение комитета по охране ОКН (прим. — объектов культурного наследия). Последние в 2023 году подтвердили ценность доходного дома Чернова и внесли его в реестр памятников архитектуры регионального значения.
— Дом еще дореволюционный, два раза во время войн разрушался, два раза восстанавливался, над ним работали одни из ведущих архитекторов города, — рассказывает краевед Геннадий Крольман.
Доказательства ценности особняка тогда раздобыли местные активисты, чтобы не дать построить там бизнес-центр. Заинтересованные горожане утверждали, что на месте трехэтажного дома могло появиться здание высотой от шести до десяти этажей. С помощью статуса ОКН допустимую этажность ограничили. По информации Геннадия Крольмана, во всем квартале и без того высота построек ограничена 15 метрами — это всего четыре-пять этажей. А значит, возвести здание выше не получится в любом случае.
Иск об оспаривании решения по включению дома Чернова в реестр ОКН поступил в суд в конце ноября. Представители ВООПИиК (прим. — Всероссийское общество охраны памятников) намерены участвовать в судебном процессе в качестве третьего лица. Удастся ли им это сделать, станет известно на первом заседании.
По данным системы «Спарк», ООО «Новотекс» зарегистрировала в Ростове-на-Дону в 2013 году. Компания занимается недвижимостью (покупка, продажа, аренда). Изначально учредителем была Елена Тюрина, но спустя год акции полностью перешли Ирине Сергеевой. А осенью 2021-го она поделила их на троих, оставив себе и Григорию Зотову по 39%, а Дмитрию Бухарову — 22%.