Из-за вторжения арктического воздуха снежный шторм накроет Ростовскую область

Сначала ледяной дождь и мокрый снег накроют западные районы Ростовской области. К ним относятся Матвеево-Курганский, Неклиновский районы и город Таганрог. На следующий день, 4 февраля, аналогичная погода будет и на севере региона — в Шолоховском, Миллеровском, Чертковском, Боковском, Верхнедонском и других районах. В некоторых муниципалитетах ожидается сильный снег и ветер до 18 метров в секунду (или 65 километров в час).