rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 февраля, 10:32

Published 3 февраля, 10:32

Modified 3 февраля, 10:34

Updated 3 февраля, 10:34

Из-за вторжения арктического воздуха снежный шторм накроет Ростовскую область

Из-за вторжения арктического воздуха снежный шторм накроет Ростовскую область

3 февраля 2025, 10:32
Фото: 82.mchs.gov.ru. Из-за вторжения арктического воздуха снежный шторм накроет Ростовскую область
В Ростовской области прогнозируют снежный шторм в ближайшие дни. Об ухудшении погодных условий в период с 3 по 7 февраля сообщили в региональном ГУ МЧС.

Сначала ледяной дождь и мокрый снег накроют западные районы Ростовской области. К ним относятся Матвеево-Курганский, Неклиновский районы и город Таганрог. На следующий день, 4 февраля, аналогичная погода будет и на севере региона — в Шолоховском, Миллеровском, Чертковском, Боковском, Верхнедонском и других районах. В некоторых муниципалитетах ожидается сильный снег и ветер до 18 метров в секунду (или 65 километров в час).

Помимо метели, обещают гололед и налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а также ухудшение видимости во время осадков до 500 метров. В непогоду водителям стоит быть особенно внимательными за рулем и не лихачить.

К Новому году холодный фронт накроет Ростовскую область
Узнать подробнее

Температура воздуха опустится до -6 градусов ночью при ясной погоде, а на юге региона (Сальский, Песчанокопский районы) днем потеплеет до +8.

В течение 5 и 6 февраля мокрый снег продолжит заваливать Ростовскую область. Непогода будет, как и пару дней назад. При этом по ночам похолодает до -12 градусов.

Днем 7 февраля осадки прекратятся, но гололед на дорогах останется.

Подробный прогноз на весь февраль можно узнать, перейдя по этой ссылке.

Читайте также:
Сильнейший гололед начнется после снега с дождем в Ростовской областиГололед и сильный ветер надвигаются на Ростовскую областьПогода резко изменится в Ростовской области за два дня
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#МЧС#Погода#Непогода#Гололед#Температура#Ледяной дождь#Мокрый снег
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика