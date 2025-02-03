Из-за вторжения арктического воздуха снежный шторм накроет Ростовскую область

Posted 3 февраля, 10:32
Published 3 февраля, 10:32
Modified 3 февраля, 10:34
Updated 3 февраля, 10:34
Сначала ледяной дождь и мокрый снег накроют западные районы Ростовской области. К ним относятся Матвеево-Курганский, Неклиновский районы и город Таганрог. На следующий день, 4 февраля, аналогичная погода будет и на севере региона — в Шолоховском, Миллеровском, Чертковском, Боковском, Верхнедонском и других районах. В некоторых муниципалитетах ожидается сильный снег и ветер до 18 метров в секунду (или 65 километров в час).
Помимо метели, обещают гололед и налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а также ухудшение видимости во время осадков до 500 метров. В непогоду водителям стоит быть особенно внимательными за рулем и не лихачить.
Температура воздуха опустится до -6 градусов ночью при ясной погоде, а на юге региона (Сальский, Песчанокопский районы) днем потеплеет до +8.
В течение 5 и 6 февраля мокрый снег продолжит заваливать Ростовскую область. Непогода будет, как и пару дней назад. При этом по ночам похолодает до -12 градусов.
Днем 7 февраля осадки прекратятся, но гололед на дорогах останется.
Подробный прогноз на весь февраль можно узнать, перейдя по этой ссылке.