Коммунальщиков массово выводят работать на улицах из-за снегопада в Ростове-на-Дону

Posted 3 февраля, 19:42
Published 3 февраля, 19:42
Modified 3 февраля, 19:44
Updated 3 февраля, 19:44
По прогнозу синоптиков, в ближайшие несколько дней в регионе, включая донскую столицу, будет целый комплекс неблагоприятных погодных условий. Метель и снежный шторм, гололед, налипание снега на проводах и деревьях, — все это ждет Ростовскую область с 3 по 7 февраля.
Вечером 3 числа в городе уже начался мощный снегопад. В связи с этим в ночь на 4 февраля привлекли больше 100 единиц техники и столько же уборщиков муниципальных территорий. С 5.00 мск количество дворников обещают увеличить до 700 человек.
От коммунальщиков требуется реагировать на изменение погоды и своевременно очищать снег, обрабатывать дорожки и проезжую часть от льда. Ответственным за исполнение, вероятно, будет заместитель Скрябина по вопросам ЖКХ Станислав Марченко, который и отчитался о режиме повышенной готовности.