Коммунальщиков массово выводят работать на улицах из-за снегопада в Ростове-на-Дону

Вечером 3 числа в городе уже начался мощный снегопад. В связи с этим в ночь на 4 февраля привлекли больше 100 единиц техники и столько же уборщиков муниципальных территорий. С 5.00 мск количество дворников обещают увеличить до 700 человек.