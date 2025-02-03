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Posted 3 февраля, 19:42

Published 3 февраля, 19:42

Modified 3 февраля, 19:44

Updated 3 февраля, 19:44

Коммунальщиков массово выводят на улицы в ночь на из-за снегопада в Ростове

Коммунальщиков массово выводят работать на улицах из-за снегопада в Ростове-на-Дону

3 февраля 2025, 19:42
Фото: 1MI. Коммунальщиков массово выводят на улицы в ночь на из-за снегопада в Ростове

Из-за снегопада в Ростове ввели режим повышенной готовности для коммунальщиков

В Ростове-на-Дону коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности. Сотрудников ЖКХ активно задействуют на городских улицах в ночь на 4 февраля из-за непогоды, сообщает и. о. главы администрации Александр Скрябин.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие несколько дней в регионе, включая донскую столицу, будет целый комплекс неблагоприятных погодных условий. Метель и снежный шторм, гололед, налипание снега на проводах и деревьях, — все это ждет Ростовскую область с 3 по 7 февраля.

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Вечером 3 числа в городе уже начался мощный снегопад. В связи с этим в ночь на 4 февраля привлекли больше 100 единиц техники и столько же уборщиков муниципальных территорий. С 5.00 мск количество дворников обещают увеличить до 700 человек.

От коммунальщиков требуется реагировать на изменение погоды и своевременно очищать снег, обрабатывать дорожки и проезжую часть от льда. Ответственным за исполнение, вероятно, будет заместитель Скрябина по вопросам ЖКХ Станислав Марченко, который и отчитался о режиме повышенной готовности.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#ЖКХ#Погода#Снегопад#Ростов#Коммунальные службы#Повышенная готовность#Александр Скрябин
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