rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 февраля, 12:10

Published 3 февраля, 12:10

Modified 3 февраля, 12:12

Updated 3 февраля, 12:12

Минсельхоз готовится к борьбе с нашествием саранчи в Ростовской области

Не только засуха: нашествие саранчи угрожает Ростовской области

3 февраля 2025, 12:10
Фото: Pxhere. Минсельхоз готовится к борьбе с нашествием саранчи в Ростовской области

Нашествие саранчи угрожает Ростовской области

Министерство сельского хозяйства начало подготовку к борьбе с возможным нашествием саранчи в России, в том числе и в Ростовскую область. Эксперты проводят мониторинг и занимаются профилактикой, информируют «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Минсельхоз рассказал, что в 2025 году в зоне высокого риска нашествия саранчовых вредителей оказался 21 регион. К счастью, Ростовская область не попала в этот список. Однако в нем можно заметить соседнюю Калмыкию и Краснодарский край, из которых саранчу может пригнать ветром.

Стоит отметить, что регионам были направлены письма о необходимости подготовить бюджетные средства для борьбы с вредителями. У Россельхозцентра есть резерв инсектицида «Имидор» в объеме 8,3 тонны. Этого хватит для обработки 110 тысяч гектаров.

Нашествие грызунов зафиксировали в Ростовской области из-за аномального тепла
Узнать подробнее

Добавим, что еще в 18 регионам, в том числе и Ростовской области в этом году возможно придется противостоять мышевидным грызунам.

Ранее ученые выявили в Ростовской области очень опасную муху-вредителя.

Читайте также:
Климатолог Иошпа рассказал, ждать ли засухи из-за аномально теплой зимы на ДонуПовторение весенней засухи угрожает Ростовской области в 2025 годуДворы усеяны трупами крупных крыс: район Левенцовки в Ростове атаковали грызуны
#Валерия Кострова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Посевы#Саранча#Вредитель#Борьба с вредителем
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика