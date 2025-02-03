Не только засуха: нашествие саранчи угрожает Ростовской области

Posted 3 февраля, 12:10
Published 3 февраля, 12:10
Modified 3 февраля, 12:12
Updated 3 февраля, 12:12
Минсельхоз рассказал, что в 2025 году в зоне высокого риска нашествия саранчовых вредителей оказался 21 регион. К счастью, Ростовская область не попала в этот список. Однако в нем можно заметить соседнюю Калмыкию и Краснодарский край, из которых саранчу может пригнать ветром.
Стоит отметить, что регионам были направлены письма о необходимости подготовить бюджетные средства для борьбы с вредителями. У Россельхозцентра есть резерв инсектицида «Имидор» в объеме 8,3 тонны. Этого хватит для обработки 110 тысяч гектаров.
Добавим, что еще в 18 регионам, в том числе и Ростовской области в этом году возможно придется противостоять мышевидным грызунам.
Ранее ученые выявили в Ростовской области очень опасную муху-вредителя.