Не только засуха: нашествие саранчи угрожает Ростовской области

Минсельхоз рассказал, что в 2025 году в зоне высокого риска нашествия саранчовых вредителей оказался 21 регион. К счастью, Ростовская область не попала в этот список. Однако в нем можно заметить соседнюю Калмыкию и Краснодарский край, из которых саранчу может пригнать ветром.