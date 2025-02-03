Не вышли из спячки: сурки предсказали длинную зиму в Ростовской области

Сотрудники Ростовского-на-Дону зоопарка рассказали, что сурки, или степные байбаки, не вышли из спячки. А по традиции Дня сурка, ассимилированной в России, это значит, что ожидается затяжная зима. В оригинальной версии, пришедшей из Америки, ранним утром животных нужно будить и смотреть на их поведение. Если праздник выпадает на пасмурный день, то сурок не видит своей тени и спокойно выходит из домика, — значит, весна будет ранней. Если же день солнечный, сурок видит свою тень, пугается и убегает обратно — будет еще шесть недель зимы.