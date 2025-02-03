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Posted 3 февраля, 07:34

Published 3 февраля, 07:34

Modified 3 февраля, 07:36

Updated 3 февраля, 07:36

Не вышли из спячки: сурки предсказали длинную зиму в Ростовской области

Не вышли из спячки: сурки предсказали длинную зиму в Ростовской области

3 февраля 2025, 07:34
Фото: wikimedia.org. Не вышли из спячки: сурки предсказали длинную зиму в Ростовской области

Сурки предсказали длинную зиму в Ростовской области

Сурки-синоптики предсказали затяжные холода в Ростовской области. Об этом RostovGazeta узнала по поведению грызуна в зоопарке донской столицы 2 февраля.

Сотрудники Ростовского-на-Дону зоопарка рассказали, что сурки, или степные байбаки, не вышли из спячки. А по традиции Дня сурка, ассимилированной в России, это значит, что ожидается затяжная зима. В оригинальной версии, пришедшей из Америки, ранним утром животных нужно будить и смотреть на их поведение. Если праздник выпадает на пасмурный день, то сурок не видит своей тени и спокойно выходит из домика, — значит, весна будет ранней. Если же день солнечный, сурок видит свою тень, пугается и убегает обратно — будет еще шесть недель зимы.

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В Ростовской области сурки уже который год не выходят из спячки к своему празднику. А сотрудники зоопарка их и не будят, говорят, что животные скоро сами проснутся.

Похожая традиция с предсказаниями погоды 2 февраля была связана с ежами в Древнем Риме. Там смотрели на поведение недавно проснувшегося ежика, который видит или не видит свою тень. Но и эти животные в Ростовской области пока спят.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Зоопарк#Погода#Зима#Грызуны#Традиции#Спячка
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