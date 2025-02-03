rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 февраля, 19:29

Published 3 февраля, 19:29

Modified 3 февраля, 19:31

Updated 3 февраля, 19:31

Неизвестный пытался поджечь торговые павильоны в Ростове-на-Дону

Неизвестный пытался поджечь торговые павильоны в Ростове-на-Дону

3 февраля 2025, 19:29
Фото: 1MI. Неизвестный пытался поджечь торговые павильоны в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону мужчина пытался устроить пожар на территории торговых павильонов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Инцидент произошел в субботу, 1 февраля, в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону. Мужчина подошел к торговым рядам и пытался их поджечь. По всей видимости, завершить свой злостный план не смог, так как на место происшествия прибыли сотрудники полиции.

Правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения и выясняют все детали случившегося. По завершении проверки злоумышленнику изберут наказание в соответствии с законом.

Помог избавиться от следов: юного жителя Ростова осудят за укрывательство убийства
Узнать подробнее

До этого стало известно, что в донской столице неизвестный поджег автомобильную заправку на Всесоюзной улице.

Ранее в Ростове мужчина угрожал взорвать отделение банка и требовал 1,5 миллиона рублей.

Читайте также:
В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в изнасиловании девушки в Южной КорееПолиция Ростова-на-Дону прокомментировала кражу машины у курского волонтераИтоги среды: враг атаковал ракетами Каменск, а «ростовского маньяка» упекли в СИЗО
#Валерия Кострова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Полиция#Поджог#Последние новости Ростова на сегодня#Торговые точки#Происшествия#Поджигатели
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика