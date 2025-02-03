Неизвестный пытался поджечь торговые павильоны в Ростове-на-Дону

Posted 3 февраля, 19:29
Published 3 февраля, 19:29
Modified 3 февраля, 19:31
Updated 3 февраля, 19:31
Инцидент произошел в субботу, 1 февраля, в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону. Мужчина подошел к торговым рядам и пытался их поджечь. По всей видимости, завершить свой злостный план не смог, так как на место происшествия прибыли сотрудники полиции.
Правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения и выясняют все детали случившегося. По завершении проверки злоумышленнику изберут наказание в соответствии с законом.
До этого стало известно, что в донской столице неизвестный поджег автомобильную заправку на Всесоюзной улице.
Ранее в Ростове мужчина угрожал взорвать отделение банка и требовал 1,5 миллиона рублей.