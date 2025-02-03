Неизвестный пытался поджечь торговые павильоны в Ростове-на-Дону

Инцидент произошел в субботу, 1 февраля, в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону. Мужчина подошел к торговым рядам и пытался их поджечь. По всей видимости, завершить свой злостный план не смог, так как на место происшествия прибыли сотрудники полиции.