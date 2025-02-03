«Один способ спасти»: активисты встали на защиту статуса ОКН дома Чернова в Ростове

Posted 3 февраля, 13:37
Published 3 февраля, 13:37
Modified 3 февраля, 14:19
Updated 3 февраля, 14:19
По словам собеседницы, участок на Буденновском, 17 в Ростове хорошо сформирован. Здесь, когда восстанавливали Ростов еще после Великой Отечественной войны, был создан целостный архитектурный ансамбль. Более того, весь этот маленький уникальный квартал окружен объектами культурного наследия. А также домами архитекторов Эберга и Худовердова.
«Единственный способ уберечь в Ростове этот гармоничный ансамбль — сохранить доходному дому Николая Чернова статус объекта культурного наследия. Но еще в 2023 году все увидели проект строительства 10-этажного делового центра», — отмечает Ольга Головина.
По словам собеседницы, 10-этажная высотка на месте доходного дома купца Николая Чернова будет совсем не по масштабу. Градозащитница объясняет, что доминанта на Буденновском — это ЦУМ и «Золотой колос».
Появление многоэтажного объекта на месте старинного особняка серьезно увеличит нагрузку на грунты, протяженностью до 50 метров — вплоть до подземного перехода на Московской-Буденновском. Но об этом, по мнению спикера, сейчас вряд ли кто думает.
Завтра, 4 февраля в 11 часов на Социалистической состоится судебное заседание. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Ростовского областного суда.
Общественники намерены выступить в качестве третьей стороны и представить суду доказательства архитектурной и культурной ценности этого объекта.