«Один способ спасти»: активисты встали на защиту статуса ОКН дома Чернова в Ростове

По словам собеседницы, участок на Буденновском, 17 в Ростове хорошо сформирован. Здесь, когда восстанавливали Ростов еще после Великой Отечественной войны, был создан целостный архитектурный ансамбль. Более того, весь этот маленький уникальный квартал окружен объектами культурного наследия. А также домами архитекторов Эберга и Худовердова.