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Posted 3 февраля, 13:37

Published 3 февраля, 13:37

Modified 3 февраля, 14:19

Updated 3 февраля, 14:19

Почему общественники настаивают на сохранении статуса ОКН дома Чернова в Ростове

«Один способ спасти»: активисты встали на защиту статуса ОКН дома Чернова в Ростове

3 февраля 2025, 13:37
Фото: Яндекс. Карты. Почему общественники настаивают на сохранении статуса ОКН дома Чернова в Ростове

Общественники встали на защиту статуса ОКН дома Чернова в Ростове

Сюжет
Эксклюзив
Градозащитник Ольга Головина рассказала RostovGazeta, почему общественники намерены настаивать на сохранении статуса объекта культурного наследия доходного дома купца Николая Чернова на Буденновском, 17 в Ростове.

По словам собеседницы, участок на Буденновском, 17 в Ростове хорошо сформирован. Здесь, когда восстанавливали Ростов еще после Великой Отечественной войны, был создан целостный архитектурный ансамбль. Более того, весь этот маленький уникальный квартал окружен объектами культурного наследия.  А также домами архитекторов Эберга и Худовердова.

«Единственный способ уберечь в Ростове этот гармоничный ансамбль — сохранить доходному дому Николая Чернова статус объекта культурного наследия. Но еще в 2023 году все увидели проект строительства 10-этажного делового центра», — отмечает Ольга Головина.
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По словам собеседницы, 10-этажная высотка на месте доходного дома купца Николая Чернова будет совсем не по масштабу. Градозащитница объясняет, что доминанта на Буденновском — это ЦУМ и «Золотой колос».

Появление многоэтажного объекта на месте старинного особняка серьезно увеличит нагрузку на грунты, протяженностью до 50 метров — вплоть до подземного перехода на Московской-Буденновском. Но об этом, по мнению спикера, сейчас вряд ли кто думает.

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Завтра, 4 февраля в 11 часов на Социалистической состоится судебное заседание. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Ростовского областного суда.

Общественники намерены выступить в качестве третьей стороны и представить суду доказательства архитектурной и культурной ценности этого объекта.

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