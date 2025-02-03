«Она сама в эти игры не играла»: чем известна задержанная в Ростове министр финансов

Posted 3 февраля, 10:34
Published 3 февраля, 10:34
Modified 3 февраля, 10:36
Updated 3 февраля, 10:36
Напомним, что сегодня в Ростове задержали министра финансов донского края Лилию Федотову. Ее подозревают в превышении должностных полномочий.
«Она отвечает за Минфин, и все бюджетное финансирование проходит через нее. Какие документы она подписала по просьбе вышестоящего начальства ранее — мы можем только гадать. Федотова же работала с Василием Юрьевичем бок о бок», — отмечает Дмитрий Абросимов.
Политолог подчеркивает, что сама Лилия Федотова никогда не играла в «финансовые игры». По словам эксперта, эти игры явно не для нее.
«Никогда никому не отказывала в просьбах. Но чьи просьбы выполняла — сказать тяжело», — уверен собеседник.
Ранее в Следкоме назвали ущерб от действий министра финансов Ростовской области.