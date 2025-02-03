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Posted 3 февраля, 10:34

Published 3 февраля, 10:34

Modified 3 февраля, 10:36

Updated 3 февраля, 10:36

«Она сама в эти игры не играла»: чем известна задержанная в Ростове министр финансов

«Она сама в эти игры не играла»: чем известна задержанная в Ростове министр финансов

3 февраля 2025, 10:34
Фото: donland.ru. «Она сама в эти игры не играла»: чем известна задержанная в Ростове министр финансов

Политолог рассказал, чем известна задержанная в Ростове министр финансов

Сюжет
Эксклюзив
Политолог Дмитрий Абросимов сообщил RostovGazeta, что задержанная в Ростове министр финансов региона Лилия Федотова «держалась» при врио губернаторе Юрии Слюсаре только по одной причине — она делала бюджет.

Напомним, что сегодня в Ростове задержали министра финансов донского края Лилию Федотову. Ее подозревают в превышении должностных полномочий.

«Она отвечает за Минфин, и все бюджетное финансирование проходит через нее. Какие документы она подписала по просьбе вышестоящего начальства ранее — мы можем только гадать. Федотова же работала с Василием Юрьевичем бок о бок», — отмечает Дмитрий Абросимов.
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Политолог подчеркивает, что сама Лилия Федотова никогда не играла в «финансовые игры». По словам эксперта, эти игры явно не для нее.

«Никогда никому не отказывала в просьбах. Но чьи просьбы выполняла — сказать тяжело», — уверен собеседник.

Ранее в Следкоме назвали ущерб от действий министра финансов Ростовской области.

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