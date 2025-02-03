Организаторы объявили о начале конкурса «Умная стипендия. Профессионалитет»

Для 100 самых перспективных студентов предусмотрена стипендия в размере 30 тысяч рублей. Претендовать на эту стипендию могут студенты из 65 СПО-партнеров банка в возрасте от 16 до 22 лет, обучающиеся на очной форме как на бюджетной, так и коммерческой основе в вузах-партнерах.