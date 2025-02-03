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Posted 3 февраля, 10:24

Published 3 февраля, 10:24

Modified 3 февраля, 10:26

Updated 3 февраля, 10:26

Организаторы объявили о начале конкурса «Умная стипендия. Профессионалитет»

Организаторы объявили о начале конкурса «Умная стипендия. Профессионалитет»

3 февраля 2025, 10:24
Фото: Изображение Midjourney.
Реклама. ПАО КБ «Центр-Инвест». erid: 2W5zFJoXWpQ
С 1 февраля 2025 года начинается прием заявок на II ежегодный конкурс «Умная стипендия. Профессионалитет», организованный банком «Центр-инвест» совместно с фондом целевого капитала «Образование и наука ЮФО» для студентов среднего профессионального образования.

Общий призовой фонд конкурса составляет 3 миллиона рублей.

Основной целью данного конкурса является поддержка и популяризация молодежного предпринимательства, а также выявление и награждение успешных идей и практик, что поможет повысить личные компетенции студентов.

Для 100 самых перспективных студентов предусмотрена стипендия в размере 30 тысяч рублей. Претендовать на эту стипендию могут студенты из 65 СПО-партнеров банка в возрасте от 16 до 22 лет, обучающиеся на очной форме как на бюджетной, так и коммерческой основе в вузах-партнерах.

В конкурсе предусмотрено 2 этапа. Первый начался с 1 февраля и будет проходить до 31 марта. Участникам необходимо заполнить заявку на сайте стипендии, продемонстрировать свои успехи в учебе и научной деятельности, а также представить свою бизнес-идею. Участники, чьи идеи соответствуют их специальности, получат дополнительные баллы.

На втором этапе всем участникам, успешно прошедшим первый отбор, необходимо будет подготовить видеопрезентацию о себе и своем бизнес-проекте, которую нужно будет разместить в социальных сетях.

Конкурс «Умная стипендия» впервые провели двадцать лет назад для студентов ведущих вузов юга России. С прошлого года в нем могут принимать участие студенты СПО. С начала проведения конкурса в нем приняли участие свыше 40 тысяч студентов.

В прошлом году капитал фонда «Образование и наука ЮФО» был увеличен до 307 миллионов рублей, что сделало его крупнейшим эндаумент-фондом на юге страны.

Банк «Центр-инвест» активно внедряет ESG-модель ответственного бизнеса, поддерживая образовательные и культурные проекты, создавая условия для развития талантов и предпринимательства в регионе. Банк предлагает начинающим предпринимателям льготное финансирование, наставничество и бесплатное обучение в собственном бизнес-акселераторе.

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