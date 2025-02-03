Почти 30 беспилотников уничтожили силы ПВО над Ростовской областью

Posted 3 февраля, 04:47
Published 3 февраля, 04:47
Modified 3 февраля, 04:49
Updated 3 февраля, 04:49
Дроны перехватили над Кашарским, Матвеево-Курганским, Тарасовским, Красносулинским, Чертковским, Миллеровским и Шолоховским районами.
— Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет, — уточнил глава региона.
В комментариях местные жители поделились, что слышали звук пролетающих БПЛА в течение ночи.
— В Милютинской районе, в хуторе Кутейников всю ночь над домами летали, — добавили подписчики.
Ранее днем, 2 февраля, силами ПВО уничтожили три беспилотника. По одному сбили ранним утром, затем ближе к полудню и вечером.