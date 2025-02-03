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Posted 3 февраля, 04:47

Published 3 февраля, 04:47

Modified 3 февраля, 04:49

Updated 3 февраля, 04:49

Почти 30 беспилотников разнесла ПВО над Ростовской областью

Почти 30 беспилотников уничтожили силы ПВО над Ростовской областью

3 февраля 2025, 04:47
Фото: 1MI. Почти 30 беспилотников разнесла ПВО над Ростовской областью
В Ростовской области в ночь на 3 февраля работала система ПВО (прим. — противовоздушная оборона), отражая массированную атаку. Военные уничтожили 29 беспилотников, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.

Дроны перехватили над Кашарским, Матвеево-Курганским, Тарасовским, Красносулинским, Чертковским, Миллеровским и Шолоховским районами.

— Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет, — уточнил глава региона.
Слюсарь сообщил об атаке БПЛА в Ростовской области 8 января
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В комментариях местные жители поделились, что слышали звук пролетающих БПЛА в течение ночи.

— В Милютинской районе, в хуторе Кутейников всю ночь над домами летали, — добавили подписчики.

Ранее днем, 2 февраля, силами ПВО уничтожили три беспилотника. По одному сбили ранним утром, затем ближе к полудню и вечером.

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#Евгения Волкова#Ростовская область#ПВО#Беспилотники#Тарасовский район#Чертковский район#Красносулинский район#Шолоховский район#Матвеево-Курганский район#Миллеровский район#Кашарский район#Дроны#Юрий Слюсарь
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