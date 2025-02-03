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Posted 3 февраля, 12:09

Published 3 февраля, 12:09

Modified 3 февраля, 12:11

Updated 3 февраля, 12:11

Поджигатели автомобиля ростовского блогера попали на камеру видеонаблюдения

Поджигатели автомобиля ростовского блогера попали на камеру видеонаблюдения

3 февраля 2025, 12:09
Фото: vk.com/avakiangaspar. видео предоставлено rostovgazeta.ru. Поджигатели автомобиля ростовского блогера попали на камеру видеонаблюдения
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Эксклюзив
Блогер Гаспар Авакян предоставил редакции RostovGazeta видео с камер наблюдения, на котором видно, как поджигали его машину.

Напомним, что в Ростове сожгли автомобиль блогера. Гаспар уточняет, что догадывается, кто за этим может стоять. И добавляет, что накануне ему поступали угрозы — и за закрытые ларьки в Ростове, и за закрытую автошколу в Таганроге.

«Говорили, что я отвечу»: блогер Авакян из Ростова догадывается, кто сжег его машину
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Собеседник отмечает, что поджигатели автомобиля попали на видео с камер наблюдения. Блогер рассказывает, как сперва они ходили и изучали местность. После чего совершили первый поджог, убежали, но машина не загорелась. Вскоре они вернулись вновь и совершили второй поджог.

«Однозначно, это заказ. Иначе никак. Этих людей — поджигателей, я не знаю», — сообщил корреспонденту RostovGazeta Гаспар Авакян.

Ранее RostovGazeta рассказывала, как в Ростове сожгли более 220 килограммов сыров и мяса из Европы.

В Ростове-на-Дону сожгли более 220 килограммов сыров и мяса из Европы
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