Поджигатели автомобиля ростовского блогера попали на камеру видеонаблюдения

Напомним, что в Ростове сожгли автомобиль блогера. Гаспар уточняет, что догадывается, кто за этим может стоять. И добавляет, что накануне ему поступали угрозы — и за закрытые ларьки в Ростове, и за закрытую автошколу в Таганроге.