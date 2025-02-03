Поджигатели автомобиля ростовского блогера попали на камеру видеонаблюдения

Posted 3 февраля, 12:09
Published 3 февраля, 12:09
Modified 3 февраля, 12:11
Updated 3 февраля, 12:11
Напомним, что в Ростове сожгли автомобиль блогера. Гаспар уточняет, что догадывается, кто за этим может стоять. И добавляет, что накануне ему поступали угрозы — и за закрытые ларьки в Ростове, и за закрытую автошколу в Таганроге.
Собеседник отмечает, что поджигатели автомобиля попали на видео с камер наблюдения. Блогер рассказывает, как сперва они ходили и изучали местность. После чего совершили первый поджог, убежали, но машина не загорелась. Вскоре они вернулись вновь и совершили второй поджог.
«Однозначно, это заказ. Иначе никак. Этих людей — поджигателей, я не знаю», — сообщил корреспонденту RostovGazeta Гаспар Авакян.
Ранее RostovGazeta рассказывала, как в Ростове сожгли более 220 килограммов сыров и мяса из Европы.