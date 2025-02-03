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Posted 3 февраля, 16:16

Published 3 февраля, 16:16

Modified 3 февраля, 16:20

Updated 3 февраля, 16:20

Политолог исключил политический подтекст в задержании главы Минфина в Ростове

Политолог исключил политический подтекст в задержании главы Минфина в Ростове

3 февраля 2025, 16:16
Фото: Изображение Midjourney. Политолог исключил политический подтекст в задержании главы Минфина в Ростове
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Эксклюзив
Политолог Александр Сухарь сообщил RostovGazeta, что в Ростовской области нужно разделять политику и правоохранительную работу. И если к министру финансов Лилии Федотовой есть вопросы, то пусть их задают ей органы следствия.

Напомним, что глава Минфина Лилия Федотова задержана в Ростове. Уточняется, что в отношении чиновницы возбуждено уголовное дело.

«Есть стереотип, что за каждым уголовным делом стоит какое-то негласное политическое решение. Я бы эти вещи не связывал. Пусть политики занимаются политикой, а правоохранительные органы расследованием преступлений. С обывательской точки зрения считаю, что дыма без огня не бывает. Но давайте вспомним, что это не первый случай, когда представители власти в Ростовской области попадают под следствие», — отмечает Александр Сухарь.
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Политолог уточняет, что задержания и аресты донских чиновников происходят на протяжении многих лет подряд.

«Антикоррупционная работа никогда в нашем регионе не прекращалась. Для подтверждения этому можно изучить количество уголовных дел, возбужденных в отношении чиновников, к примеру, за пять лет. Будет очевидно, что работа шла колоссальная. Поэтому в меньшей степени я бы искал в задержании Федотовой политический подтекст. Те, кто виновен в каких-либо преступлениях, рано или поздно, будут привлечены к ответственности. А те, кто работают честно и профессионально, скорее всего, так и будут трудиться дальше», — делится мнением собеседник.

Эксперт добавляет, что не последнюю роль в изменении ситуации сыграла специальная военная операция и западные санкции.

«Совершать сегодня коррупционные преступления в стране, которая переживает непростое бремя борьбы с врагом (а на нас обрушился колоссальный враг) — это сродни помощи врагу. Тем более, Ростовская область является прифронтовым регионом. Поэтому каждое подобное преступление стало оцениваться еще более серьезно», — резюмирует политолог.
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