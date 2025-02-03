Политолог исключил политический подтекст в задержании главы Минфина в Ростове

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Политолог Александр Сухарь сообщил RostovGazeta, что в Ростовской области нужно разделять политику и правоохранительную работу. И если к министру финансов Лилии Федотовой есть вопросы, то пусть их задают ей органы следствия.