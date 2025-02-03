Премия «Золотой глобус» запомнилась сильно постройневшими артистами

Гостьей «Золотого глобуса» стала американская актриса Деми Мур, которая продемонстрировала идеальные формы в облегающем платье. К слову, ей исполнился шестьдесят один год, но она выглядит ровесницей своих дочерей, отмечает 56orb.ru. Также на церемонии присутствовала Кэти Бейтс, которая с помощью препарата «Оземпик» смогла сбросить сорок пять килограммов. Премия «Золотой глобус» становится не только местом, где отмечаются таланты, но и площадкой, на которой актеры могут продемонстрировать результаты своих усилий по похудению и поддержанию здоровья.