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Posted 3 февраля, 10:27

Published 3 февраля, 10:27

Modified 3 февраля, 13:31

Updated 3 февраля, 13:31

Премия «Золотой глобус» запомнилась сильно постройневшими артистами

Премия «Золотой глобус» запомнилась сильно постройневшими артистами

3 февраля 2025, 10:27
Фото: Изображение Midjourney.
Недавно в Лос-Анджелесе прошла церемония награждения премии «Золотой глобус». Примечательной на мероприятии стала интересная тенденция: на нем практически не было звезд с лишним весом. Более того, те, кто не так давно считался символами бодипозитива, сейчас демонстрируют сильно постройневшие фигуры.

Гостьей «Золотого глобуса» стала американская актриса Деми Мур, которая продемонстрировала идеальные формы в облегающем платье. К слову, ей исполнился шестьдесят один год, но она выглядит ровесницей своих дочерей, отмечает 56orb.ru. Также на церемонии присутствовала Кэти Бейтс, которая с помощью препарата «Оземпик» смогла сбросить сорок пять килограммов. Премия «Золотой глобус» становится не только местом, где отмечаются таланты, но и площадкой, на которой актеры могут продемонстрировать результаты своих усилий по похудению и поддержанию здоровья.

Российские селебрити не отстают от своих американских коллег. Так, в последнее время сильно похудели комедийные артистки Ольга Картункова и Екатерина Скулкина, певица Полина Гагарина и актриса Светлана Ходченкова.

В прошлом году в России начался выпуск отечественного средства для борьбы с избыточным весом. Компания «Промомед» создала препарат под названием «Велгия».

Основной механизм его действия заключается в стимуляции определённых рецепторов в мозге, что приводит к уменьшению чувства голода и увеличению чувства насыщения. Это помогает людям с легкостью контролировать количество потребляемой пищи, что, в свою очередь, способствует снижению веса. Кроме того, семаглутид замедляет процесс опорожнения желудка, что также может способствовать снижению аппетита и улучшению контроля сахара в крови.

 

Врачи напоминают, что похудение может принести множество положительных изменений не только в физическом состоянии, но и в психологическом, социальном и эмоциональном аспектах жизни человека. Одним из основных преимуществ является улучшение здоровья. Снижение веса может уменьшить риск развития множества заболеваний, таких как диабет 2-го типа, гипертония, сердечно-сосудистые заболевания и некоторые виды рака. При этом улучшение обмена веществ и нормализация уровня холестерина приводят к общему улучшению самочувствия.

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