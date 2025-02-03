Премия «Золотой глобус» запомнилась сильно постройневшими артистами

Posted 3 февраля, 10:27
Published 3 февраля, 10:27
Modified 3 февраля, 13:31
Updated 3 февраля, 13:31
Гостьей «Золотого глобуса» стала американская актриса Деми Мур, которая продемонстрировала идеальные формы в облегающем платье. К слову, ей исполнился шестьдесят один год, но она выглядит ровесницей своих дочерей, отмечает 56orb.ru. Также на церемонии присутствовала Кэти Бейтс, которая с помощью препарата «Оземпик» смогла сбросить сорок пять килограммов. Премия «Золотой глобус» становится не только местом, где отмечаются таланты, но и площадкой, на которой актеры могут продемонстрировать результаты своих усилий по похудению и поддержанию здоровья.
Российские селебрити не отстают от своих американских коллег. Так, в последнее время сильно похудели комедийные артистки Ольга Картункова и Екатерина Скулкина, певица Полина Гагарина и актриса Светлана Ходченкова.
В прошлом году в России начался выпуск отечественного средства для борьбы с избыточным весом. Компания «Промомед» создала препарат под названием «Велгия».
Основной механизм его действия заключается в стимуляции определённых рецепторов в мозге, что приводит к уменьшению чувства голода и увеличению чувства насыщения. Это помогает людям с легкостью контролировать количество потребляемой пищи, что, в свою очередь, способствует снижению веса. Кроме того, семаглутид замедляет процесс опорожнения желудка, что также может способствовать снижению аппетита и улучшению контроля сахара в крови.
Врачи напоминают, что похудение может принести множество положительных изменений не только в физическом состоянии, но и в психологическом, социальном и эмоциональном аспектах жизни человека. Одним из основных преимуществ является улучшение здоровья. Снижение веса может уменьшить риск развития множества заболеваний, таких как диабет 2-го типа, гипертония, сердечно-сосудистые заболевания и некоторые виды рака. При этом улучшение обмена веществ и нормализация уровня холестерина приводят к общему улучшению самочувствия.