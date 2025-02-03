Программы банка «Центр-инвест» включили в Сборник лучших корпоративных практик РСПП

В Сборник вошли корпоративные программы и системы мер 27 компаний из различных отраслей экономики. Издание рассматривает поддержку работников бизнесом, который создает благоприятные условия для семей и их будущих поколений. Все эти условия направленны на достижение национальных целей с учётом приоритетов демографического развития и ЦУР ООН — 2030.