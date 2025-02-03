rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 февраля, 11:56

Published 3 февраля, 11:56

Modified 3 февраля, 11:57

Updated 3 февраля, 11:57

Программы банка «Центр-инвест» включили в Сборник лучших корпоративных практик РСПП

Программы банка «Центр-инвест» включили в Сборник лучших корпоративных практик РСПП

3 февраля 2025, 11:56
Фото: Изображение Midjourney.
Презентация сборника «Бизнес. Работники. Семья», подготовленного Российским союзом промышленников и предпринимателей пройдет в рамках Недели российского бизнеса 2025 на Социальном форуме РСПП 12 февраля.

В Сборник вошли корпоративные программы и системы мер 27 компаний из различных отраслей экономики. Издание рассматривает поддержку работников бизнесом, который создает благоприятные условия для семей и их будущих поколений. Все эти условия направленны на достижение национальных целей с учётом приоритетов демографического развития и ЦУР ООН — 2030.

Сборник появился благодаря совместной работе Комитета РСПП по корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию с Управлением корпоративной ответственности, устойчивого развития и социального предпринимательства РСПП.

По мнению авторов сборника, опыт банка «Центр-инвест»по развитию семейных ценностей стал одним из лучших, поэтому он рекомендован для широкого внедрения в практику предпринимательского сообщества.

В настоящее время в команде банка трудятся члены 42 семей, а двое и более родственников работают вместе. За прошлый год у сотрудников «Центр-инвеста» родилось 44 ребенка, что в 3,5 раза превысило средний показатель по стране среди предприятий.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика