Программы банка «Центр-инвест» включили в Сборник лучших корпоративных практик РСПП

Posted 3 февраля, 11:56
Published 3 февраля, 11:56
Modified 3 февраля, 11:57
Updated 3 февраля, 11:57
В Сборник вошли корпоративные программы и системы мер 27 компаний из различных отраслей экономики. Издание рассматривает поддержку работников бизнесом, который создает благоприятные условия для семей и их будущих поколений. Все эти условия направленны на достижение национальных целей с учётом приоритетов демографического развития и ЦУР ООН — 2030.
Сборник появился благодаря совместной работе Комитета РСПП по корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию с Управлением корпоративной ответственности, устойчивого развития и социального предпринимательства РСПП.
По мнению авторов сборника, опыт банка «Центр-инвест»по развитию семейных ценностей стал одним из лучших, поэтому он рекомендован для широкого внедрения в практику предпринимательского сообщества.
В настоящее время в команде банка трудятся члены 42 семей, а двое и более родственников работают вместе. За прошлый год у сотрудников «Центр-инвеста» родилось 44 ребенка, что в 3,5 раза превысило средний показатель по стране среди предприятий.