Российские автовладельцы считают существенными расходы на ОСАГО

Интересно отметить, что с увеличением возраста респондентов увеличивается и процент тех, кто считает свои расходы на ОСАГО адекватными. Среди молодежи до 24 лет такой взгляд разделяет лишь 36%, в то время как у людей старше 53 лет этот показатель возрастает до 53%. Кроме того, восприятие расходов на ОСАГО значительно зависит от региона проживания респондентов. Например, среди жителей Воронежа 53% оценивают свои затраты как соответствующие ожиданиям, тогда как в Новосибирске и Самаре этот показатель составляет всего 40%. Более того, 57% опрошенных тратят на ОСАГО менее 10 000 рублей, в то время как 22% выделяют на эти расходы суммы от 10 000 до 15 000 рублей. Лишь 9% респондентов готовы платить свыше 25 000 рублей за ОСАГО.