Российские автовладельцы считают существенными расходы на ОСАГО

Posted 3 февраля, 17:57
Published 3 февраля, 17:57
Modified 3 февраля, 17:59
Updated 3 февраля, 17:59
Согласно полученным данным, в 2024 году средние регулярные расходы автовладельцев таковы:
Примечательно, что расходы, наиболее предсказуемые для автолюбителей, включают затраты на топливо (44%), обязательное страхование автогражданской ответственности (41%) и регулярное обслуживание (28%). В то же время 22% респондентов указали, что ни один из видов расходов не соответствует их ожиданиям.
Что касается экономии, 45% водителей выразили намерение снизить затраты на топливо. Также опрошенные отметили необходимость сократить расходы на незапланированные ремонты (39%) и другие расходы, такие как платная парковка, мойка и хранение колес (31%). В дополнение, 12% респондентов сообщили, что не планируют уменьшать траты на обслуживание своего автомобиля.
В исследовании особое внимание было уделено отношению автовладельцев к расходам на ОСАГО. Эти затраты заняли 4-е место среди тех, которые автолюбители хотели бы сократить, и их выбрали 28% опрошенных.
Интересно отметить, что с увеличением возраста респондентов увеличивается и процент тех, кто считает свои расходы на ОСАГО адекватными. Среди молодежи до 24 лет такой взгляд разделяет лишь 36%, в то время как у людей старше 53 лет этот показатель возрастает до 53%. Кроме того, восприятие расходов на ОСАГО значительно зависит от региона проживания респондентов. Например, среди жителей Воронежа 53% оценивают свои затраты как соответствующие ожиданиям, тогда как в Новосибирске и Самаре этот показатель составляет всего 40%. Более того, 57% опрошенных тратят на ОСАГО менее 10 000 рублей, в то время как 22% выделяют на эти расходы суммы от 10 000 до 15 000 рублей. Лишь 9% респондентов готовы платить свыше 25 000 рублей за ОСАГО.
Как заявил руководитель направления «Транзакционная модель» Эдуард Ефремов, результаты проведенного исследования ясно демонстрируют, что владельцы автомобилей внимательно следят за своими затратами на содержание транспортных
средств и активно ищут пути для их оптимизации. Он подчеркнул, что для многих респондентов — 53% — расходы на ОСАГО являются значительной частью общей финансовой нагрузки. Это создает необходимость для классифайда разрабатывать решения, которые помогут пользователям более эффективно управлять своими расходами на автомобиль. В частности, при приобретении авто через сервис «Селект» осуществляется компенсация стоимости полиса ОСАГО, что особенно актуально в нынешнее время, когда покупатели стремятся к разумной экономии без потери качества и безопасности.