Руководство стройкомпании приговорили к 6 годам тюрьмы за кражу денег в Аксае

Инцидент произошел еще в 2015 году. Строительная фирма ООО «Сигма» взялась за строительство двух многоквартирных домов по улице Менделеева в Аксае. Однако время шло, а здания так и не появились. При этом два руководителя присвоили себе денежные средства участников долевого строительства в особо крупном размере.