Руководство стройкомпании приговорили к 6 годам тюрьмы за кражу денег в Аксае

Posted 3 февраля, 19:43
Published 3 февраля, 19:43
Modified 3 февраля, 19:45
Updated 3 февраля, 19:45
Инцидент произошел еще в 2015 году. Строительная фирма ООО «Сигма» взялась за строительство двух многоквартирных домов по улице Менделеева в Аксае. Однако время шло, а здания так и не появились. При этом два руководителя присвоили себе денежные средства участников долевого строительства в особо крупном размере.
После того, как собранные доказательства были признаны достаточными для вынесения приговора, злоумышленникам огласили приговор. За преступление, предусмотренное частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), один из руководителей получил шесть лет, а второй — 6,6 года.
Добавим, что отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.
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