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Posted 3 февраля, 19:43

Published 3 февраля, 19:43

Modified 3 февраля, 19:45

Updated 3 февраля, 19:45

Руководство стройкомпании приговорили к 6 годам тюрьмы за кражу денег в Аксае

Руководство стройкомпании приговорили к 6 годам тюрьмы за кражу денег в Аксае

3 февраля 2025, 19:43
Фото: 1MI. Руководство стройкомпании приговорили к 6 годам тюрьмы за кражу денег в Аксае
В Ростовской области два руководителя ООО «Сигма» получили срок за непостроенные дома и кражу денежных средств, сообщает Следственный комитет региона.

Инцидент произошел еще в 2015 году. Строительная фирма ООО «Сигма» взялась за строительство двух многоквартирных домов по улице Менделеева в Аксае. Однако время шло, а здания так и не появились. При этом два руководителя присвоили себе денежные средства участников долевого строительства в особо крупном размере.

После того, как собранные доказательства были признаны достаточными для вынесения приговора, злоумышленникам огласили приговор. За преступление, предусмотренное частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), один из руководителей получил шесть лет, а второй — 6,6 года.

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Добавим, что отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.

Ранее стало известно, что компания «Экострой-Дон» пытается через суд вернуть статус регоператора Ростовской области.

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