Сбер организовал для студентов эксклюзивный показ фильма «Злой город»

Posted 3 февраля, 11:06
Published 3 февраля, 11:06
Modified 3 февраля, 11:08
Updated 3 февраля, 11:08
Более 500 участников смогли первыми увидеть фильм о мужественной обороне Козельска в 1238 году и проникнуться духом стойкости и храбрости русичей перед натиском Золотой Орды.
«Злой город» — это масштабный проект режиссера и продюсера Константина Буслова, который воссоздал одно из самых значительных сражений в русской истории. На создание фильма ушло несколько лет, и внимание уделялось исторической точности, аутентичности костюмов, реквизита и боевых сцен. Воссозданный город Козельск стал не только декорацией, но и полноценным кинопространством, которое будет использоваться и в будущих работах.
Премьера привлекла большое внимание студентов и позволила им увидеть не только интересные сражения, но и глубокие характеры киногероев, которые раскрываются благодаря кропотливой работе создателей картины. Помимо этого, студенты смогли обсудить свои впечатления с кинокритиками.
Как отметила HR-директор Юго-Западного банка Сбербанка Мария Прохорова, компания старается предоставить молодежи возможности познакомиться с лучшими работами в отечественном кино, которые вдохновляют и освещают важные исторические события. «Злой город», по ее словам, — это не просто кино, а рассказ о силе духа, верности идеалам и командной сплоченности. Она отметила, что эти ценности близки и сотрудникам банка.
Отмечается, что Сбер видит в поддержке культурных и образовательных проектов один из своих приоритетов. Такие мероприятия помогают студентам прикоснуться к истории и поразмыслить над важными уроками прошлого, которые актуальны и в наши дни.