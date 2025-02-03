Сбер организовал для студентов эксклюзивный показ фильма «Злой город»

«Злой город» — это масштабный проект режиссера и продюсера Константина Буслова, который воссоздал одно из самых значительных сражений в русской истории. На создание фильма ушло несколько лет, и внимание уделялось исторической точности, аутентичности костюмов, реквизита и боевых сцен. Воссозданный город Козельск стал не только декорацией, но и полноценным кинопространством, которое будет использоваться и в будущих работах.