Силовики нагрянули с обысками в правительство Ростовской области. Что там происходит?

Следователи считают, что кредит в коммерческом банке на 12 миллиардов рублей, который оформили для донского правительства под началом Федотовой, был необоснованным. В итоге из казны, в которой при этом оставались еще средства, за период с 2020 по 2023 год переплатили 1,9 миллиарда рублей. Кроме того, чиновница якобы нарушила долговую политику Ростовской области, согласно которой нужно брать государственные займы по более низким ставкам.