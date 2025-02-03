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Posted 3 февраля, 09:10

Published 3 февраля, 09:10

Modified 3 февраля, 09:12

Updated 3 февраля, 09:12

Силовики нагрянули с обысками в правительство Ростовской области. Что там происходит?

Силовики нагрянули с обысками в правительство Ростовской области. Что там происходит?

3 февраля 2025, 09:10
Фото: rostovgazeta.ru. Силовики нагрянули с обысками в правительство Ростовской области. Что там происходит?

Силовики нагрянули с обысками в правительство Ростовской области

Утро 3 февраля в правительстве Ростовской области началось с обысков представителями силовых структур. Местные СМИ сообщили, из-за чего правоохранители нагрянули к чиновникам.

По информации 1RND со ссылкой на свой источник, силовиков заинтересовали документы по делу министра финансов — замгубернатора Ростовской области. Лилию Федотову подозревают в превышении должностных полномочий, из-за которых бюджет региона получил ущерб почти на два миллиарда рублей.

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Следователи считают, что кредит в коммерческом банке на 12 миллиардов рублей, который оформили для донского правительства под началом Федотовой, был необоснованным. В итоге из казны, в которой при этом оставались еще средства, за период с 2020 по 2023 год переплатили 1,9 миллиарда рублей. Кроме того, чиновница якобы нарушила долговую политику Ростовской области, согласно которой нужно брать государственные займы по более низким ставкам.

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#Евгения Волкова#Ростовская область#Бюджет#Кредит#Ущерб#Силовики#Превышение должностных полномочий#Министр финансов#Лилия Федотова
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