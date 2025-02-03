Силовики обыскали дом и место работы главы Минфина Ростовской области Федотовой

По версии следствия, в 2020 году Федотова оформила кредиты для нужд Ростовской области на 12 миллиардов рублей по ставкам больше 6% годовых. При этом в бюджете региона были свободные остатки средств, да и сам коммерческий кредит можно было оформить по более низким ставкам. Следствие считает, что таким образом бюджету был нанесен ущерб в размере 1,9 миллиарда рублей.