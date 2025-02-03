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Posted 3 февраля, 12:03

Published 3 февраля, 12:03

Modified 3 февраля, 12:05

Updated 3 февраля, 12:05

Силовики обыскали дом и место работы главы Минфина Ростовской области Федотовой

Силовики обыскали дом и место работы главы Минфина Ростовской области Федотовой

3 февраля 2025, 12:03
Фото: donland.ru. Силовики обыскали дом и место работы главы Минфина Ростовской области Федотовой
Силовики нагрянули с обыском в дом главы министерства финансов — замгубернатора Ростовской области Лилии Федотовой. Кроме того, проверка затронула и ее рабочее место, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.

Напомним, что в понедельник утром, 3 февраля, на парковке, расположенной у здания правительства Ростовской области, полиция задержала главу Минфина Лилию Федотову. Ее подозревают в превышении должностных полномочий при осуществлении финансово-кредитной политики региона.

По информации СМИ, сначала силовики нагрянули в дом Федотовой и проверили все там, а только потом отправились на место работы. Правительство региона также подтвердило задержание.

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По версии следствия, в 2020 году Федотова оформила кредиты для нужд Ростовской области на 12 миллиардов рублей по ставкам больше 6% годовых. При этом в бюджете региона были свободные остатки средств, да и сам коммерческий кредит можно было оформить по более низким ставкам. Следствие считает, что таким образом бюджету был нанесен ущерб в размере 1,9 миллиарда рублей.

Ранее RostovGazeta рассказала, чем известна задержанная в Ростове министр финансов Лилия Федотова.

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