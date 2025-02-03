Силовики обыскали дом и место работы главы Минфина Ростовской области Федотовой

Posted 3 февраля, 12:03
Published 3 февраля, 12:03
Modified 3 февраля, 12:05
Updated 3 февраля, 12:05
Напомним, что в понедельник утром, 3 февраля, на парковке, расположенной у здания правительства Ростовской области, полиция задержала главу Минфина Лилию Федотову. Ее подозревают в превышении должностных полномочий при осуществлении финансово-кредитной политики региона.
По информации СМИ, сначала силовики нагрянули в дом Федотовой и проверили все там, а только потом отправились на место работы. Правительство региона также подтвердило задержание.
По версии следствия, в 2020 году Федотова оформила кредиты для нужд Ростовской области на 12 миллиардов рублей по ставкам больше 6% годовых. При этом в бюджете региона были свободные остатки средств, да и сам коммерческий кредит можно было оформить по более низким ставкам. Следствие считает, что таким образом бюджету был нанесен ущерб в размере 1,9 миллиарда рублей.
Ранее RostovGazeta рассказала, чем известна задержанная в Ростове министр финансов Лилия Федотова.