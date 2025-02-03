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Posted 3 февраля, 14:20

Published 3 февраля, 14:20

Modified 3 февраля, 15:24

Updated 3 февраля, 15:24

СМИ: задержанная Лилия Федотова обязана карьерой экс-главе Ростовской области

Задержанная Лилия Федотова обязана карьерой экс-главе Ростовской области

3 февраля 2025, 14:20
Фото: donland.ru. СМИ: задержанная Лилия Федотова обязана карьерой экс-главе Ростовской области
Утром 3 февраля Лилию Федотову задержали на парковке правительства Ростовской области. Замгубернатора — министра финансов подозревают в превышении должностных полномочий. Рассказываем, что о ней известно.

Уголовное дело в отношении чиновницы возбудили из-за государственного займа на 12 миллиардов рублей в 2020 году. Министр финансов привлекла эти средства по ставке, превышающей допустимую, чем нарушила долговую политику региона. Кроме того, следствие считает, что необходимости в кредите не было — в наличии еще имелись остатки бюджетных средств. В итоге на оплату обслуживания и процентов.

Об этом факте предположительно стало известно после формирования бюджета на 2025 год. «Блокнот Ростов» со ссылкой на источник утверждает, что прежде все решения Минфина не обсуждались и принимались как истина в последней инстанции.

Другой источник сообщил этому же СМИ о тесных взаимоотношениях Федотовой с экс-губернатором Василием Голубевым. Ведь именно с ним чиновница из города Видное Московской области стала замминистра финансов целой области, а через год уже возглавила министерство на ближайший десяток лет и даже больше. Также источник считает, что Василий Голубев мог всячески покрывать своего заместителя. Почти ровно через три месяца после отставки главы Федотову и задержали.

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Также источник считает, что Василий Голубев мог всячески покрывать своего заместителя
Также источник считает, что Василий Голубев мог всячески покрывать своего заместителя. Фото: donland.ru

Чиновница якобы хотела уволиться вслед за руководителем, но врио губернатора Юрий Слюсарь поручил ей закончить работу с бюджетом на 2025 год.

— Федотова была человеком Голубева, и он ее защищал. Теперь, когда Василий Юрьевич ушел на работу в Совет Федерации, защищать ее больше некому и не исключено, что могут всплыть и другие подробности о том, что творилось в финансах региона, — цитирует «Блокнот» анонимного собеседника.

Ранее RostovGazeta сообщала о грядущих арестах среди высокопоставленных чиновников, которые могут продолжиться в ближайшее время.

У министра финансов два ребенка — дочь Ирина, которая живет в родном городе Видном, и сын Александр, переехавший в Испанию, рядом с Португалией.

Из собственности у Лилии Федотовой только квартира с домом и участком земли, а у ее мужа — внедорожник с прицепом. Пара, вероятно, живет на зарплату министра. Исходя из данных ее декларации за 2021 год, она зарабатывала примерно по 400 месяц в месяц. А вот супруг скромно довольствовался 20 тысячами. Где он работает, не уточняется.

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