Задержанная Лилия Федотова обязана карьерой экс-главе Ростовской области

Другой источник сообщил этому же СМИ о тесных взаимоотношениях Федотовой с экс-губернатором Василием Голубевым. Ведь именно с ним чиновница из города Видное Московской области стала замминистра финансов целой области, а через год уже возглавила министерство на ближайший десяток лет и даже больше. Также источник считает, что Василий Голубев мог всячески покрывать своего заместителя. Почти ровно через три месяца после отставки главы Федотову и задержали.