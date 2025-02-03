Состав на паровой тяге будет курсировать между Ростовом и Таганрогом в праздники

Posted 3 февраля, 14:01
Published 3 февраля, 14:01
Modified 3 февраля, 14:03
Updated 3 февраля, 14:03
Так, 22 февраля, а также 1 и 8 марта в Ростовской области традиционно будет курсировать поезд на паровой тяге. Он будет отходить от вокзала «Ростов-Пригородный» в 09.35 мск, а прибытие в Таганрог запланировано на 11.31 мск. Обратный рейс стартует в 16.20 мск со станции «Таганрог-Пассажирский».
Билеты на этот состав можно приобрести, как и на обычный — в пригородных кассах или в мобильном приложении. Однако продажи откроются за 10 дней до дат отправления.
До этого стало известно, что прокуратура проведет проверку после пожара в вагоне на ж/д вокзале в Ростове-на-Дону.
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