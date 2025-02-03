Состав на паровой тяге будет курсировать между Ростовом и Таганрогом в праздники

Так, 22 февраля, а также 1 и 8 марта в Ростовской области традиционно будет курсировать поезд на паровой тяге. Он будет отходить от вокзала «Ростов-Пригородный» в 09.35 мск, а прибытие в Таганрог запланировано на 11.31 мск. Обратный рейс стартует в 16.20 мск со станции «Таганрог-Пассажирский».