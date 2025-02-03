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Posted 3 февраля, 14:01

Published 3 февраля, 14:01

Modified 3 февраля, 14:03

Updated 3 февраля, 14:03

Состав на паровой тяге будет курсировать между Ростовом и Таганрогом в праздники

Состав на паровой тяге будет курсировать между Ростовом и Таганрогом в праздники

3 февраля 2025, 14:01
Фото: t.me/skzd_official. Состав на паровой тяге будет курсировать между Ростовом и Таганрогом в праздники
В февральские и мартовские праздники на пригородный маршрут «Ростов — Таганрог» выйдет состав на паровой тяге, сообщает пресс-служба «Северо-Кавказской ЖД».

Так, 22 февраля, а также 1 и 8 марта в Ростовской области традиционно будет курсировать поезд на паровой тяге. Он будет отходить от вокзала «Ростов-Пригородный» в 09.35 мск, а прибытие в Таганрог запланировано на 11.31 мск. Обратный рейс стартует в 16.20 мск со станции «Таганрог-Пассажирский».

Билеты на этот состав можно приобрести, как и на обычный — в пригородных кассах или в мобильном приложении. Однако продажи откроются за 10 дней до дат отправления.

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До этого стало известно, что прокуратура проведет проверку после пожара в вагоне на ж/д вокзале в Ростове-на-Дону.

Ранее мусоровоз насмерть сбил женщину с коляской в Ростове-на-Дону.

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