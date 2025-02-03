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Posted 3 февраля, 09:18

Published 3 февраля, 09:18

Modified 3 февраля, 09:20

Updated 3 февраля, 09:20

Стали известны подробности задержания главы Минфина Ростовской области

Стали известны подробности задержания главы Минфина Ростовской области

3 февраля 2025, 09:18
Фото: donland.ru. Стали известны подробности задержания главы Минфина Ростовской области
Утром 3 февраля министра финансов — замгубернатора Ростовской области Лилию Федотову задержали на парковке правительства. В региональном Следкоме рассказали, с чем это связано.

По информации пресс-службы донского управления СК России, чиновницу подозревают по статье о превышении должностных полномочий при осуществлении финансово-кредитной политики региона.

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Правоохранители уточнили, что в 2020 году Лилия Федотова привлекла 12 миллиардов рублей из коммерческого банка под процент, превышающий 6% годовых. При этом бюджетные средства еще оставались у региона, а процентная ставка для государственных займов должна быть ниже, согласно долговой политике Ростовской области.

В итоге из казны выплачивали долг с 2020 по 2023 годы. За это время, по версии следствия, переплатили 1,9 миллиарда рублей. Именно в эту сумму оценивают ущерб бюджету Ростовской области, за который ответственна задержанная Лилия Федотова.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Бюджет#Задержание#Следственный комитет#Превышение должностных полномочий#Министр финансов#Лилия Федотова
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