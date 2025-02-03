Стали известны подробности задержания главы Минфина Ростовской области

Posted 3 февраля, 09:18
Published 3 февраля, 09:18
Modified 3 февраля, 09:20
Updated 3 февраля, 09:20
По информации пресс-службы донского управления СК России, чиновницу подозревают по статье о превышении должностных полномочий при осуществлении финансово-кредитной политики региона.
Правоохранители уточнили, что в 2020 году Лилия Федотова привлекла 12 миллиардов рублей из коммерческого банка под процент, превышающий 6% годовых. При этом бюджетные средства еще оставались у региона, а процентная ставка для государственных займов должна быть ниже, согласно долговой политике Ростовской области.
В итоге из казны выплачивали долг с 2020 по 2023 годы. За это время, по версии следствия, переплатили 1,9 миллиарда рублей. Именно в эту сумму оценивают ущерб бюджету Ростовской области, за который ответственна задержанная Лилия Федотова.