Стали известны подробности задержания главы Минфина Ростовской области

Правоохранители уточнили, что в 2020 году Лилия Федотова привлекла 12 миллиардов рублей из коммерческого банка под процент, превышающий 6% годовых. При этом бюджетные средства еще оставались у региона, а процентная ставка для государственных займов должна быть ниже, согласно долговой политике Ростовской области.