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Posted 3 февраля, 14:32

Published 3 февраля, 14:32

Modified 3 февраля, 14:34

Updated 3 февраля, 14:34

При обысках у главы Минфина Ростовской области Федотовой изъяли документы

Стало известно, что изъяли во время обысков у главы Минфина Ростовской области

3 февраля 2025, 14:32
Фото: wikimedia.org. При обысках у главы Минфина Ростовской области Федотовой изъяли документы

При обысках у главы Минфина Ростовской области Федотовой изъяли документы

Сотрудники полиции провели обыски дома и на рабочем месте замгубернатора Ростовской области Лилии Федотовой, которую подозревают в превышении должностных полномочий. Что обнаружили и изъяли силовики, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, что 3 февраля в Ростове-на-Дону задержали главу Министерства финансов Лилию Федотову. На чиновницу завели уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий при осуществлении финансово-кредитной политики региона».

При обысках у Федотовой обнаружили документы и электронные носители информации, которые могут так или иначе повлиять на ход расследования. Все материалы были изъяты.

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Ранее RostovGazeta писала о том, что уголовное дело завели из-за событий пятилетней давности. В 2020 году Федотова набрала кредитов, которые должны были помочь закрыть нужды Ростовской области. Однако бюджет региона понес только миллиардные убытки. Подробнее об инциденте читайте по ссылке.

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