Стало известно, что изъяли во время обысков у главы Минфина Ростовской области

Ранее RostovGazeta писала о том, что уголовное дело завели из-за событий пятилетней давности. В 2020 году Федотова набрала кредитов, которые должны были помочь закрыть нужды Ростовской области. Однако бюджет региона понес только миллиардные убытки. Подробнее об инциденте читайте по ссылке.