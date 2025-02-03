Стало известно, что изъяли во время обысков у главы Минфина Ростовской области

Posted 3 февраля, 14:32
Published 3 февраля, 14:32
Modified 3 февраля, 14:34
Updated 3 февраля, 14:34
Напомним, что 3 февраля в Ростове-на-Дону задержали главу Министерства финансов Лилию Федотову. На чиновницу завели уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий при осуществлении финансово-кредитной политики региона».
При обысках у Федотовой обнаружили документы и электронные носители информации, которые могут так или иначе повлиять на ход расследования. Все материалы были изъяты.
Ранее RostovGazeta писала о том, что уголовное дело завели из-за событий пятилетней давности. В 2020 году Федотова набрала кредитов, которые должны были помочь закрыть нужды Ростовской области. Однако бюджет региона понес только миллиардные убытки. Подробнее об инциденте читайте по ссылке.