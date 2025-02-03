Стало известно, куда сбежали подростки из детского дома в Ростовской области

Директор социально-реабилитационного центра для детей написала заявление о пропаже в полицию. Правоохранители до сих пор разыскивают сбежавших. Как стало известно RostovGazeta, местонахождение подростков уже установили. Однако мы не станем публиковать название населенного пункта, чтобы не сорвать операцию.