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Posted 3 февраля, 20:27

Published 3 февраля, 20:27

Modified 3 февраля, 20:43

Updated 3 февраля, 20:43

Стало известно, куда сбежали подростки из детского дома в Ростовской области

Стало известно, куда сбежали подростки из детского дома в Ростовской области

3 февраля 2025, 20:27
Фото: 1MI. Стало известно, куда сбежали подростки из детского дома в Ростовской области
Правоохранители напали на след подростков, сбежавших из детдома в Ростовской области. Как сообщает источник RostovGazeta, сотрудники уголовного розыска уже направляются к предполагаемому месту нахождения несовершеннолетних.

Напомним, четверо ребят из детского дома в Сальске сбежали во время обеда 3 февраля. Речь идет о 13-летней девочке и двух мальчиках в возрасте 14 и 15 лет. Самая старшая в компании девушка на днях отпраздновала 17-летие.

Когда воспитанники исчезли с территории детского дома, взрослые забили тревогу. Они обыскали все помещения, но так и не нашли подростков. Предположительно, четверка уехала на такси, оказавшись за пределами учреждения.

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Директор социально-реабилитационного центра для детей написала заявление о пропаже в полицию. Правоохранители до сих пор разыскивают сбежавших. Как стало известно RostovGazeta, местонахождение подростков уже установили. Однако мы не станем публиковать название населенного пункта, чтобы не сорвать операцию.

— Сотрудники уголовного розыска уже едут туда, — отметил собеседник редакции.
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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Такси#Полиция#Сальск#Детский дом#Подростки#Пропажа
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