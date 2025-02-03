Стало известно, куда сбежали подростки из детского дома в Ростовской области

Posted 3 февраля, 20:27
Published 3 февраля, 20:27
Modified 3 февраля, 20:43
Updated 3 февраля, 20:43
Напомним, четверо ребят из детского дома в Сальске сбежали во время обеда 3 февраля. Речь идет о 13-летней девочке и двух мальчиках в возрасте 14 и 15 лет. Самая старшая в компании девушка на днях отпраздновала 17-летие.
Когда воспитанники исчезли с территории детского дома, взрослые забили тревогу. Они обыскали все помещения, но так и не нашли подростков. Предположительно, четверка уехала на такси, оказавшись за пределами учреждения.
Директор социально-реабилитационного центра для детей написала заявление о пропаже в полицию. Правоохранители до сих пор разыскивают сбежавших. Как стало известно RostovGazeta, местонахождение подростков уже установили. Однако мы не станем публиковать название населенного пункта, чтобы не сорвать операцию.
— Сотрудники уголовного розыска уже едут туда, — отметил собеседник редакции.