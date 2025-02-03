Стало известно, за что задержали министра финансов Ростовской области

По информации правоохранителей, на чиновницу завели уголовное дело из-за кредитных средств, которые она привлекла в бюджет региона из коммерческого банка под годовую ставку больше 6%. Договор на 12 миллиардов рублей оформили еще в 2020 году. За три года переплата составила почти два миллиарда рублей.