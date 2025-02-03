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Posted 3 февраля, 08:57

Published 3 февраля, 08:57

Modified 3 февраля, 08:59

Updated 3 февраля, 08:59

Стало известно, за что задержали министра финансов Ростовской области

Стало известно, за что задержали министра финансов Ростовской области

3 февраля 2025, 08:57
Фото: donland.ru. Стало известно, за что задержали министра финансов Ростовской области

Главу Минфина Ростовской области подозревают в превышении полномочий

В ростовском Следкоме рассказали, в чем подозревают замгубернатора — министра финансов Лилию Федотову. Об этом они сообщили в своем официальном telegram-канале 3 февраля.

По информации правоохранителей, на чиновницу завели уголовное дело из-за кредитных средств, которые она привлекла в бюджет региона из коммерческого банка под годовую ставку больше 6%. Договор на 12 миллиардов рублей оформили еще в 2020 году. За три года переплата составила почти два миллиарда рублей.

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В СК уточнили, что брать кредит под такие проценты было необоснованным решением — в казне еще оставались бюджетные средства. Кроме того, государственные займы по требованиям долговой политики региона должны брать по более низким ставкам.

Как ответственное лицо за бюджет Ростовской области, Лилию Федотову подозревают по статье «Превышение должностных полномочий при осуществлении финансово-кредитной политики региона».

Ранее стало известно, что утром 3 февраля министра финансов задержали на парковке правительства.

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